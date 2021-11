FC Den Bosch vervolgt weg omhoog met overwinning in Maastricht

Maandag, 15 november 2021 om 21:56 • Dominic Mostert

FC Den Bosch heeft de weg omhoog voortgezet. De ploeg van trainer Jack de Gier boekte maandagavond een 0-1 overwinning op MVV Maastricht en wist daardoor al drie opeenvolgende wedstrijden te winnen. Door de zege staat Den Bosch met 22 punten op de achtste plek in de Keuken Kampioen Divisie. MVV is terug te vinden op de veertiende plek, al zijn de verschillen in de middenmoot minimaal.

In de openingsfase maakte Den Bosch het spel, wat resulteerde in een vroege treffer van Soufyan Ahannach na een voorzet van Mike van Beijnen. Vanwege buitenspel keurde scheidsrechter Martin Pérez het doelpunt echter af. Halverwege de eerste helft liet doelman Romain Matthys van MVV zich niet verrassen door een afstandsschot van Kevin Felida, waarna ook de thuisploeg kansen creëerde om de score te openen.

Mitchy Ntelo schoot namens MVV voorlangs; Marko Kleinen dwong keeper Wouter van der Steen met een inzet vanaf de rand van het strafschopgebied om de bal over de lat te tikken. Aan de overzijde kopte spits Ryan Leijten van Den Bosch recht op doelman Matthys, waardoor het voor de rust bij 0-0 bleef. De tweede helft begon met kansen aan weerszijden, waarvan de meeste voor Den Bosch, alvorens de 0-1 viel.

Halverwege de tweede helft zorgde Steven van der Heijden voor het openingsdoelpunt met een kopbal uit een voorzet van Ahannach. Roy Kuijpers, trefzeker in de voorgaande vier duels, zag een poging om de 0-2 te maken stranden in de doelmond. Ook Jizz Hornkamp kreeg nog een kans op de tweede goal, terwijl Jordy van der Winden het probeerde omdat Matthys ver voor zijn doel stond. De bal belandde echter op het dak van het doel.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 14 9 4 1 17 31 2 Excelsior 15 9 2 4 14 29 3 De Graafschap 15 8 3 4 6 27 4 FC Emmen 14 8 2 4 9 26 5 FC Eindhoven 15 8 2 5 9 26 6 Jong Ajax 14 8 1 5 9 25 7 ADO Den Haag 15 9 2 4 11 23 8 FC Den Bosch 15 7 1 7 -4 22 9 Roda JC Kerkrade 13 6 3 4 7 21 10 Jong AZ 14 6 1 7 -2 19 11 MVV Maastricht 14 6 0 8 -17 18 12 NAC Breda 14 5 3 6 2 18 13 Jong PSV 14 5 3 6 0 18 14 Jong FC Utrecht 14 5 3 6 -3 18 15 Telstar 15 4 5 6 -13 17 16 VVV-Venlo 15 5 1 9 -7 16 17 Helmond Sport 15 4 3 8 -8 15 18 Almere City FC 15 3 4 8 -6 13 19 TOP Oss 15 3 3 9 -10 12 20 FC Dordrecht 15 2 4 9 -14 10