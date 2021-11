Kieft haalt uit: ‘Vanaf het eerste moment dat ik ‘m zag, irriteert hij me enorm’

Maandag, 15 november 2021 om 21:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:23

Wim Kieft ergert zich groen en geel aan het voorkomen van Noa Lang tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal. De aanvaller bedekt zijn handen door zijn lange mouwen uit te rekken, een praktijk waar Kieft geen goed woord voor overheeft. "Vanaf het eerste moment dat ik ‘m zag voetballen, irriteert hij me enorm", vertelt de voormalig international maandagavond bij Veronica Inside.

"Waarom heeft die jongen steeds zijn mouwtjes over zijn handen? Dat ziet er toch niet uit? Wil hij het enfant terrible uitstralen? Ik vind het vreselijk om te zien. Is er niemand die een keer zegt: zou je dat eens niet doen?", vraagt Kieft zich af. "Dit had hij bij FC Twente en Ajax ook al", vult Johan Derksen aan. "Zijn lichaamstaal irriteert mateloos. Je hebt ook voetballers die hun kousen zo ver optrekken dat het lijkt of ze jarretels nodig hebben. Dan zou ik als trainer ook zeggen: maak jij je tenue eens in orde. Alleen als je alle ballen erin schiet, dan is alles toegestaan."

Iemand voor wie dat bijvoorbeeld geldt, is Memphis Depay. Diens excentrieke kledingstijl zorgde in het verleden nogal eens voor gefronste wenkbrauwen bij de mannen van het praatprogramma, maar inmiddels wordt er minder nadruk op gelegd. "We kunnen nog zoveel kritiek op Memphis hebben, maar hij is de enige die ons dalijk naar het WK gaat schoppen", denkt René van der Gijp. "Hij begon het laatste kwartier wel iedere bal te verliezen. Dat is wel vervelend als je met 0-2 voor staat. Dan zou ook hij kunnen denken: het is nu wel leuk geweest, laat ik nu gewoon iedere keer iemand met een zwart shirt proberen te vinden."

Depay maakte zaterdag beide doelpunten voor Oranje tegen Montenegro (2-2). Hij schoot een strafschop onberispelijk binnen en was tien minuten na de pauze op tijd terug in de punt van de aanval om een lage voorzet van Denzel Dumfries met een handig hakballetje fraai af te ronden."Maar zijn tweede doelpunt was prachtig. Hij wordt makkelijk topscorer aller tijden van Oranje", voorspelt Van der Gijp. Op dit moment staat Depay op 37 doelpunten in het shirt van Oranje; Robin van Persie is met 50 treffers de topscorer aller tijden.