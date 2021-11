Johan Derksen kraakt ‘personality’ én ‘leuke, doch tactisch domme voetballer’

Maandag, 15 november 2021 om 21:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:14

Johan Derksen heeft maandagavond forse kritiek geuit richting Virgil van Dijk. De analyticus is niet te spreken over het optreden van de centrumverdediger tijdens het duel tussen Montenegro en Oranje (2-2) in de WK-kwalificatiereeks. Derksen stoort zich met name aan het ‘gebrek aan leiderschap’ bij de aanvoerder van het Nederlands elftal.

“Het was niet om aan te gluren, terwijl je tegen een dreumes speelt”, steekt Derksen van wal aan tafel bij Veronica Inside. “Als je gewoon je taken vervult, dan vallen die twee goals aan het einde niet. Kijk, deze jongen speelt de personality. Het is wel een man die opkomt, maar als leider geef ik geen stuiver voor hem. Hij staat daar achterin. Als de rechtsback naar voren holt, moet hij hem preventief terugroepen. Als Koopmeiners niet met zijn man meeloopt, moet Van Dijk hem erheen roepen.”

“Of ik het dan over de aanvoerder van Liverpool heb? Ja, maar hij coacht helemaal niks. Hij had kunnen verhinderen dat iedereen wegliep, want hij heeft het overzicht van achteruit. Die Dumfries bleef maar gaan, en je weet: dat is een leuke, doch tactisch domme voetballer. Hij holt echt maar wat weg. Wie roept nu die rechtsback terug dan, als die aanvoerder het niet doet? Want hij geeft ook geen enkele bal goed voor", besluit Derksen.

Tijdens de persconferentie in aanloop naar het slotduel in de WK-kwalificatiereeks ging Van Dijk zelf nog in op een vraag van Valentijn Driessen over de vermeende miscommunicatie in het veld. “Ik denk dat er meer jongens op moeten staan. Het kunnen niet altijd dezelfde jongens zijn. Ik zie andere momenten dan anderen. Kijk, als we overlopen worden en er komt druk op te staan, dan moeten andere jongens dat ook aangeven en daarop reageren. Maar soms kan de communicatie in een wedstrijd misgaan. Zaterdag ging het heel erg mis, waardoor er heel veel ruimtes ontstonden. En dat moeten we dinsdag zeker beter gaan doen”, aldus Van Dijk.