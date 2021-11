‘Ajax bereikt principeakkoord over samenwerking in Portugal’

Maandag, 15 november 2021 om 20:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:50

Ajax en Estrela da Amadora hebben een principeakkoord bereikt over een samenwerking, zo meldt de Portugese tweededivisionist via de officiële kanalen. André Geraldes, president van Estrela da Amadora, was de afgelopen dagen in Amsterdam voor een kennismaking om gesprekken te voeren over een toekomstige samenwerking.

Wat de aangekondigde collaboratie precies inhoudt, is vooralsnog onduidelijk. Afgaand op de berichtgeving van de Portugezen zijn er ‘oriënterende gesprekken’ geweest over een samenwerking met ‘de club met de beste jeugdopleiding van de wereld’. Het lijkt erop dat Estrela da Amadora hoopt kennis over het opleiden van jeugd en de inrichting van de opleidingsstructuur in te winnen bij de Amsterdammers. In de berichten wordt niet gesproken over de eventuele belangen van Ajax.

“Na enkele ontmoetingen, verschillende contactmomenten en na persoonlijk kennis te hebben gemaakt met de werkwijze en inrichting van de Nederlandse club, is een principeakkoord tot stand gekomen. Met de club en met belangrijke partners ligt er met deze samenwerking mogelijk een veelbelovende toekomst in het verschiet”, zo laat Estrela da Amadora weten via diverse kanalen.

Estrela de Amadora speelt zijn competitiewedstrijden op het tweede niveau in Portugal. In de Liga Portugal 2 bezet de ploeg van trainer Ricardo Cheu momenteel een zevende plek op de ranglijst. Benfica B aan kop op het tweede niveau, en de club geniet na elf speelronden een voorsprong van zeven punten op Estrela de Amadora.