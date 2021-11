Solbakken komt met oneliners over Hilbert van der Duim en Frenkie de Jong

Maandag, 15 november 2021 om 20:02 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:12

Stale Solbakken, de bondscoach van Noorwegen, is blij met de onverwachte kans om nog bovenaan te kunnen eindigen in Groep G van de WK-kwalificatiereeks. Na het 0-0 gelijkspel tussen Noorwegen en Letland van zaterdagavond rekende Solbakken op een Nederlandse zege in Montenegro, zeker toen Oranje op een 0-2 voorsprong kwam. Het werd echter 2-2 in Podgorica, waardoor Noorwegen zich dinsdagavond kan verzekeren van WK-kwalificatie middels een overwinning in De Kuip.

Op de persconferentie voorafgaand aan de cruciale kwalificatiekraker geeft Solbakken toe verrast te zijn door het puntenverlies van Oranje in Montenegro. "Nu hebben we wel weer kans. Maar dat wil niet zeggen dat wij wel even winnen van Nederland", voegt hij eraan toe. "We spelen tegen een van de beste teams van Europa. Hilbert van der Duim heeft zich ook weleens te vroeg rijk gerekend." De bondscoach verwijst naar het WK schaatsen in 1981, toen de kleurrijke Nederlandse schaatser bij de vijf kilometer een ronde voor het einde van de race al juichend over de streep kwam.

De Noorse bondscoach kent zijn schaatsklassiekers?? Jij ook?



Ståle Solbakken moest door het optreden van Oranje tegen Montenegro (2-2) denken aan schaatser Hilbert van der Duim, die bij de WK in 1981 een rondje te vroeg stopte?? pic.twitter.com/KSuDLhlMJy — NOS Sport (@NOSsport) November 15, 2021

De Noorse schaatser Amund Sjöbrend profiteerde uiteindelijk van de blunder. "Nederland stopte nu ook te vroeg. Normaal weten ze wel hoelang een wedstrijd duurt', beseft Solbakken, die weet dat Oranje aan een gelijkspel voldoende heeft. "Maar ik verwacht dat ze gaan aanvallen”, stelt hij evenwel. "We zijn zeker niet kansloos. We zullen wel op ons hoogste niveau moeten spelen. Dan kan alles gebeuren."

Solbakken maakt tevens van de gelegenheid gebruik om Louis van Gaal beterschap te wensen. De bondscoach van Oranje viel zondagochtend van de fiets en liep een breukje in zijn heup op. "Ik hoop dat Van Gaal snel herstelt van zijn blessure. Hij is nog steeds een voorbeeld voor heel veel trainers. Ik wens hem beterschap", zegt Solbakken. Hij noemt Van Gaal een van de beste trainers ooit. "Maar ik dat Nederlanders zich meer zorgen zouden hebben gemaakt als Frenkie de Jong in een rolstoel zat dan Van Gaal."