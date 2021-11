Van Gaal plaatst Van Dijk in fraai rijtje met Blind, Guardiola en Schweinsteiger

Maandag, 15 november 2021 om 19:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:45

Na het puntenverlies tegen Montenegro (2-2) was het vermeende gebrek aan leiderschap binnen Oranje een terugkerend thema in de media-analyses, maar volgens bondscoach Louis van Gaal beschikt de ploeg met Virgil van Dijk in ieder geval over één speler die genoeg leiderschapskwaliteiten heeft om het roer om te gooien tijdens een wedstrijd. In gesprek met de NOS plaatst hij de verdediger in een rijtje met andere grote spelers met wie hij samenwerkte.

Oranje stond tien minuten voor tijd nog met 0-2 voor in Montenegro, maar greep toch naast de overwinning en daarmee de zekerheid van een WK-ticket. "We hebben leiders in de ploeg, maar het is niet makkelijk om in de wedstrijd in te grijpen", geeft Van Gaal daags voor het beslissende duel met Noorwegen aan. "Ik heb in mijn carrière niet veel spelers meegemaakt die dat konden. Dat was Danny Blind als aanvoerder bij Ajax. Dat was Josep Guardiola als aanvoerder van Barcelona. En dat was Bastian Schweinsteiger, die viceaanvoerder was bij Bayern München. Maar die kon dat ook." De bondscoach vindt dat Van Dijk die kwaliteit ook 'zeker' heeft. Hij noemt de captain 'een grote influencer', van een orde die hij nog nooit heeft meegemaakt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij een 0-2 en 1-2 voorsprong zocht Oranje zaterdag naar een ruimere marge, een speelstijl die wellicht de deuren opende voor de comeback van Montenegro. "Op voorhand hebben we gezegd dat als we 0-2 voorstaan, je de wedstrijd moet uitspelen. Niet op zoek gaan naar 0-3 of 0-4, want dat is het minst belangrijk", zegt Van Gaal, die echter zag dat de ruimtes voor de tegenstander toch te groot waren in de slotfase. "Het is een elftal: elf mensen met een eigen mening en visie. Dan kun je een plan hebben, maar dat gaat naar de Filistijnen op het moment dat de Montenegrijnen scoren, want dan komt het WK in gevaar. Dan gaat iedereen denken vanuit zijn eigen visie. En dat moet niet. Het moet vanuit het collectief."

In de praktijk komt het erop neer dat sommige spelers de voorsprong wilden uitbreiden, en andere spelers een behoudende stijl prefereerden. Zo wilde Van Dijk op zeker spelen, terwijl Memphis Depay vond dat er druk naar voren gezet moest worden. "Als het misgaat, heeft iedereen een mening. Ik luister daar niet naar", zegt Van Dijk er zelf over. "Ik vind wel dat ik een van de leiders ben en niet alleen omdat ik aanvoerder ben. Dat komt ook door de positie, waarin je het hele veld voor je hebt. Natuurlijk zijn er momenten in een wedstrijd waarin je het voortouw moet nemen. Maar we zijn allemaal mensen."