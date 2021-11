Éric Abidal plots verdachte in zaak van aangevallen PSG-speelster

Maandag, 15 november 2021 om 18:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:31

De naam van Éric Abidal is naar voren gekomen in het onderzoek van de Franse politie naar de brute aanval op Kheira Hamraoui, zo meldt Le Monde. De simkaart van de telefoon van de aangevallen speelster van Paris Saint-Germain staat op naam van Abidal. Onderzocht wordt of er mogelijk sprake is van een wraakactie in de relationele sfeer.

In de geruchtmakende zaak rond Hamraoui werd eerder ploeggenoot Aminata Diallo gearresteerd. Laatstgenoemde kwam na een verhoor van 36 uur weer vrij. Hamraoui kwam in de nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 november terug van een feestje dat werd georganiseerd door PSG. Ze bevond zich met Diallo en een andere ploeggenoot in een auto, toen gemaskerde mannen de speelsters opzochten. Diallo zat aan het stuur. De mannen trokken Hamraoui uit de auto en sloegen haar minutenlang met een metalen staaf op armen en benen, alvorens te vluchten. Het slachtoffer moest meerdere hechtingen laten plaatsen in haar armen en benen door de mishandeling.

Aanvankelijk hield de Franse politie ernstig rekening met het scenario dat Diallo achter de aanval zat om zelf meer kans te maken op speeltijd. Volgens Le Monde is dat scenario de afgelopen dagen echter naar de achtergrond verdwenen, nu de naam van Abidal is opgedoken in het onderzoek. Dat de simkaart van Hamraoui op naam staat van de oud-linksback, bevestigt voor de politie dat de twee een nauwe band hebben. De daders zouden Hamraoui tijdens de mishandeling iets hebben toegebeten over 'vreemdgaan met getrouwde mannen'.

"Éric Abidal zal spoedig verhoord worden", zo bevestigt openbaar aanklager Maryvonne Caillibotte tegenover de Franse krant. Abidal is het meest bekend uit zijn tijd als speler van Barcelona, waarvoor hij tussen 2007 en 2013 uitkwam. De 67-voudig international was van 2018 tot en met vorig jaar zomer technisch directeur van dezelfde club. Hamraoui was tussen 2018 en afgelopen zomer speelster van Barça en zou Abidal uit die tijd kennen.

De advocaat van Abidal heeft tegenover RMC Sport een korte reactie gegeven. "Als Éric Abidal wordt opgeroepen voor verhoor, dan zal hij zonder problemen een verklaring geven", aldus de raadsman. "Mijn cliënt snapt echter nog steeds niet hoe hij direct of indirect gelinkt kan worden aan deze aanval."