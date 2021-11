‘Barcelona denkt aan bijna transfervrije grote naam uit Premier League’

Maandag, 15 november 2021 om 16:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:47

Barcelona houdt de contractsituatie van César Azpilicueta met bovengemiddelde interesse in de gaten, zo meldt ESPN. De 32-jarige verdediger van Chelsea krijgt op 1 juli 2022 vermoedelijk een transfervrije status en heeft daarmee de aandacht van het armlastige Barcelona.

Azpilicueta speelt al sinds 2012 voor Chelsea en geldt al bijna een decennium als een dragende kracht op Stamford Bridge. De centrumverdediger annex rechtsback gold onder Thomas Tuchel lange tijd als een onbetwiste basiskracht, maar bleef de laatste drie wedstrijden in de Premier League opvallend genoeg op de bank. Onlangs meldde The Telegraph dat Chelsea geen haast heeft met het verlengen van het contract van Azpilicueta. Daarover lopen momenteel dan ook geen gesprekken.

Het zou kunnen dat Azpilicueta binnenkort alsnog een contractvoorstel ontvangt van the Blues. Vanaf 1 januari is de 36-voudig Spaans international vrij om met geïnteresseerde partijen te spreken over een zomerse transfervrije overgang. Barcelona zal dus vermoedelijk een poging gaan wagen voor Azpilicueta, die in totaal op 442 officiële wedstrijden voor Chelsea staat. Daarin produceerde hij 14 goals en 56 assists.

Barcelona heeft problemen in zijn defensie en haalde daarvoor onlangs Dani Alves terug. De 38-jarige rechtsback was transfervrij na zijn breuk met São Paulo en is per 1 januari speelgerechtigd. Alves doorstond maandag zijn medische keuring bij Barcelona en wordt woensdag gepresenteerd. Volgens Sport wordt de Braziliaan de slechtst betaalde speler uit de selectie als het gaat om zijn basissalaris. Wel kan hij bijverdienen middels bonussen, die afhankelijk zijn van individuele en teamprestaties.