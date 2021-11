Van Gaal in tranen door mededeling spelers: ‘Ik ben een emotioneel figuur’

Maandag, 15 november 2021 om 16:17 • Jeroen van Poppel

Louis van Gaal moest door het breukje dat hij zondagochtend opliep in zijn heup nadenken over zijn verblijf bij het Nederlands elftal. De bondscoach van Oranje werd door zijn spelers en technische staf overtuigd om door te gaan, zo verklaart hij zichtbaar geëmotioneerd voor de camera van de NOS. "Ik ben een emotioneel figuur", aldus Van Gaal.

Van Gaal viel zondagochtend van de fiets en hield daar een erg pijnlijke blessure aan over. Toch blijft de oefenmeester bij zijn spelersgroep voor het allesbeslissende WK-kwalificatieduel van dinsdag met Noorwegen. "De jongens en de staf willen graag dat ik blijf, dus dan moet ik blijven", aldus Van Gaal, die tot tranen geroerd is. "Natuurlijk geeft dat een goed gevoel, dat is ook weer heel positief. Dat zegt eigenlijk alles over hoe hecht ik ben met de groep. Als wij ons morgen niet plaatsen, dan is het finito. Ik wil dat ook zelf meebeleven."

?? Tranen bij bondscoach Louis van Gaal, omdat de spelers willen dat hij ondanks zijn heupblessure bij Oranje blijft...



“Ik ben een emotioneel figuur.” pic.twitter.com/xgVDZVyDgN — NOS Sport (@NOSsport) November 15, 2021

Als Jeroen Stekelenburg vraagt wat Van Gaal precies raakt, zegt de coach: "De vraagstelling van jou raakt me. Dat is niet vervelend, want in dit geval is het erg positief, toch? Als spelers en staf uitspreken dat ze graag willen dat ik doorga." Naar omstandigheden gaat het goed met Van Gaal. "Qua coaching heb ik mijn lichaam niet nodig, dus mijn brein is sterk. Daar gaat het om."

Fysiek ervaart Van Gaal veel pijn. "Het is natuurlijk niet prettig en zeker als de MRI aangeeft dat er een breukje zit. Dat is een bot waar de spier steeds aan trekt, dat is een stabilisatorspier. Dus iedere beweging doet pijn. Daarom zit ik in een rolstoel. Op het moment dat ik naar het toilet of in de buggy (golfkarretje, red.) moet, dan is dat vrij pijnlijk, want dan moet ik bewegen, maar niet zolang ik in de rolstoel zit."