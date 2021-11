Magar werd ernstig en blijvend ziek in Qatar: ‘Daar werken was een marteling’

Maandag, 15 november 2021 om 15:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:21

Veel arbeidsmigranten die helpen bij de bouw van de WK-stadions in Qatar keren huiswaarts met een chronische nierziekte, zo meldt The Times. De Britse krant tekent het verhaal op van de nu 24-jarige Magar, die in Qatar onder erbarmelijke omstandigheden moest werken. De Nepalese timmerman liep onherstelbare schade aan zijn nieren op. "Werken in Qatar was een marteling", zo vertelt Magar.

Magar vertrok drie jaar geleden met goede moed naar Qatar. Hem werden een inkomen van 260 euro per maand en redelijke arbeidsvoorwaarden beloofd om als timmerman te werken aan het Al Thumama Stadium in Doha. De realiteit was echter compleet anders: in Qatar moest Magar de hele dag buiten werken bij temperaturen die konden oplopen naar 45 graden Celcius. "Het was zo heet dat arbeiders water in hun schoenen goten zodat hun voeten niet verbrandden", aldus Magar.

Het WK in Qatar werd door de FIFA verplaatst van juli 2022 naar eind november. De reden daarvoor was dat spelers niet in staat werden geacht om bij de hoog oplopende zomerse temperaturen in Qatar te voetballen. Voor arbeidsmigranten waren de omstandigheden blijkbaar wél acceptabel om in te werken. Magar en tenminste drie andere werknemers die The Times sprak werkten de hele zomer in direct zonlicht met onvoldoende water ter beschikking. Dat is in strijd met de Qatarese arbeidswet, die bepaalt dat niemand van begin juni tot midden september tussen 10.00 en 15.30 uur buiten mag werken.

Magar werd door zijn supervisor op sommige dagen gedwongen om meer dan 20 uur door te gaan met het werk, met slechts een paar korte pauzes. Door de hitte raakte het drinkwater snel op en moesten de arbeiders soms wachten tot het weer was aangevuld. Ze moesten vragen om het toilet te gebruiken en soms werd daar geen toestemming voor verleend als er veel werk te doen was. Het was al bekend dat meer dan 6500 arbeidsmigranten uit Nepal, India, Pakistan, Bangladesh en Sri Lanka zijn omgekomen in Qatar, maar onder de jonge mannen die het wél overleefden, is chronische nierziekte een enorm probleem.

Na anderhalf jaar in Qatar slaagde Magar erin om thuis te komen in Nepal. De timmerman was erg afgevallen en kreeg na thuiskomst regelmatig koorts. Zijn familie bracht hem naar het ziekenhuis. Tests toonden onherstelbare schade aan zijn nieren. Zijn arts vertelde hem dat hij de rest van zijn leven drie keer per week dialyse nodig heeft. Dat is een behandeling waarbij het bloed wordt gezuiverd van afvalstoffen. Volgens Niraj Dhakal, een arts op de afdeling nefrologie in het ziekenhuis in Kathmandu, is er zeer waarschijnlijk een direct verband met het werk dat Magar moest uitvoeren in Qatar. "Lange dagen werken bij warm weer met weinig water, geen rust en weinig toiletbezoeken en een gebrek aan medische controles kunnen een omgeving met een hoog risico voor de ontwikkeling van nierziekte creëren", aldus de arts.

Hoewel zijn gezondheid ernstig is aangetast, koestert Magar geen woede jegens de fans die het WK gaan bekijken, of de voetballers die deelnemen. "Er zijn geweldige spelers gaan spelen, dus ik kan met trots zeggen dat ik heb geholpen bij de bouw van het stadion", aldus Magar. Zijn vrouw Rozina heeft een andere mening. "Werknemers moeten als mensen worden behandeld en niet als slaven", zei Rozina. "Als de omstandigheden anders waren geweest, had hij niet zoveel geleden."

The Times heeft contact gezocht met David Beckham, die zich voor naar verluidt 176 miljoen euro als ambassadeur heeft verbonden aan het WK in Qatar. De oud-middenvelder wenst echter geen commentaar te geven. De Engelse voetbalbond (FA) wilde wél reageren. "Wij zijn van mening dat er aanwijzingen zijn dat Qatar aanzienlijke vooruitgang boekt met betrekking tot de rechten van werknemers", aldus de bond. "We erkennen echter dat er nog meer moet gebeuren. Onze visie blijft dat verandering het beste kan worden bereikt door samen te werken met anderen, zodat we de juiste vragen kunnen blijven stellen, terwijl we ons er altijd van bewust zijn dat we onze eigen uitdagingen hebben in dit land."