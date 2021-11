‘Blind speelde ook op het middenveld, dus dat was wel een goed voorbeeld’

Donderdag, 18 november 2021 • Chris Meijer

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Simon Janssen, het kind van VVV-Venlo dat als linksback een vaste basisplaats heeft veroverd.

Tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen NAC Breda (2-2) zat Simon Janssen nog negentig minuten op de reservebank bij VVV. Na afloop van dat duel kwam trainer Jos Luhukay naar hem toe. Of hij het eventueel zag zitten om het op de linksbackpositie te proberen? ‘Zolang ik minuten kon maken, vind ik het wel een goede optie’, luidde het antwoord van de 21-jarige Janssen. Sindsdien stond hij in alle dertien wedstrijden van VVV aan de aftrap en miste hij slechts 25 minuten. “Eigenlijk had ik dat totaal niet verwacht”, zegt Janssen. “Na een aantal wedstrijden zag ik dat het steeds beter ging als linksback. Natuurlijk is het even wennen, je komt in één-tegen-één-situaties terecht en dat is zwaar als je tegen een snelle, behendige buitenspeler staat. Dan verzuren je benen heel erg. Vorig jaar hebben we best veel verdedigd en zakte ik als middenvelder in, dus heb ik geregeld wedstrijden gespeeld waarin ik veel moest verdedigen.”

Luhukay hield Janssen voor om veel op Daley Blind te letten. “Hij is niet de allersnelste, dat ben ik ook niet. Maar hij is wel heel goed aan de bal. Hij speelde in het verleden ook op het middenveld, dus dat was wel een goed voorbeeld om te noemen”, knikt Janssen. De Keuken Kampioen Divisie vormt een snelle leerschool. “Ik merk zeker dat ik snel stappen maak. Aan de bal voel je je steeds zekerder worden als je iedere week speelt. Als je heen en weer pendelt tussen de basis en de bank bouw je geen zekerheid op. Voor je ontwikkeling is het beter om wedstrijden achter elkaar te spelen, dan zie je jezelf steeds meer ontwikkelen. In dat opzicht voelt dit zeker als het jaar van mijn definitieve doorbraak. Doorbreken bij VVV is altijd mijn droom geweest. Dat voelt speciaal, ik heb het hier altijd naar mijn zin.”

De geboren Venlonaar speelt al sinds zijn tiende in de jeugdopleiding van VVV. Op achttienjarige leeftijd maakte hij in de met 4-1 verloren uitwedstrijd tegen Feyenoord zijn debuut in het eerste elftal. “Dat was niet normaal. Ik was nog nooit in De Kuip geweest en mocht daar debuteren. Met wat angst in de beentjes liep ik daar rond. Heel mooi om daar te mogen debuteren”, glundert Janssen als hij terugdenkt aan die decemberavond. In de tweeënhalf jaar die daarop volgde, moest hij echter het nodige geduld betrachten. “Natuurlijk wil je zoveel mogelijk spelen, maar VVV had in die jaren een aardig team staan. Het was moeilijk om daarin te komen. Ik ben realistisch genoeg om te zien dat je dan geduld moet hebben. De laatste jaren kreeg ik steeds meer minuten.”

Janssen speelde totaal 27 wedstrijden voor VVV in de Eredivisie.

Het laatste anderhalf jaar van VVV in de Eredivisie maakte Janssen al vast deel uit van de eerste selectie. “Ik heb vorig seizoen in januari veel in de basis gespeeld, we hadden een leuke maand en wonnen heel veel. In het slot van de transferwindow kwamen er de nodige nieuwe spelers en daarna raakte ik mijn plekje kwijt.” Hij pendelde vorig seizoen op en neer tussen de basiself en de reservebank en maakte als invaller waarschijnlijk al de meest pijnlijke wedstrijd van zijn carrière mee. “Ja, die heb ik zeker meegemaakt. Je bedoelt de 0-13 tegen Ajax, zeker? Toen kwam ik in de rust erin, na drie minuten in de tweede helft kregen we een rode kaart en ja… Meer wil ik er eigenlijk niet over kwijt, want dat was verschrikkelijk. We waren ineens wereldnieuws, maar niet op de manier zoals we dat zouden willen. Ik schaamde me om naar buiten te gaan, ik heb me toen wel even een paar dagen afzijdig gehouden. Want 0-13, dat kan niet.”

“Ik heb aardig wat wedstrijden meegemaakt. De Eredivisie was fysiek gezien lastig, we speelden op het middenveld vaak vanuit de tweede bal. Als je niet heel groot en fysiek niet heel sterk bent, is het lastig jezelf te laten zien”, gaat Janssen verder over zijn in de Eredivisie opgedane ervaring. Dat VVV uiteindelijk uit de Eredivisie degradeerde, had de nodige gevolgen. Van de selectie die er vorig seizoen stond is weinig overgebleven: maar liefst achttien spelers lieten Venlo achter zich. “Maar je wist dat dat zou gebeuren zodra je zou degraderen. Veel buitenlandse jongens zijn vertrokken en in hun plaats zijn er jeugdspelers doorgestroomd naar het eerste elftal. Dat is eigenlijk wel leuk, want ik ken die jongens allemaal vanuit de jeugd. Ik had heel veel zin om dit seizoen weer te beginnen, omdat het een uitdaging was om basisspeler te worden en mezelf te laten zien.”

Al met al heeft de degradatie van VVV voor Janssen niet nadelig uitgepakt. “Het is niet leuk om te zeggen, maar dat is wel zo”, beaamt hij. Janssen noemt wekelijks in de Keuken Kampioen Divisie in de basiself spelen ‘honderd procent beter’ dan een reserverol in de Eredivisie. “Ik merk dat de Keuken Kampioen Divisie ook een heel aardig niveau heeft, waar ik me goed kan ontwikkelen. Je hebt een aantal goed voetballende teams, die heel sterk zijn. Maar er zijn ook een aantal clubs die in fysiek opzicht sterker zijn. In de Eredivisie kwam het ook weleens voor dat ik drie wedstrijden op rij niet speelde, ik voel me nu toch wat belangrijker. Ik hoop dat ook snel te kunnen zijn met doelpunten en assists. Dat hoeft niet als linksback, dat is waar. Maar het is toch leuk om dat te kunnen vieren.”

Waar Janssen persoonlijk voorlopig tevreden kan terugkijken op de afgelopen maanden, is de seizoenstart van VVV met de huidige zestiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie tegenvallend. “De resultaten vallen wat tegen en dan is het wel lastig om in de goede flow te komen. De sfeer is wel prima, we hebben een jong team en voor heel veel jongens is dit allemaal nieuw. Ik speel dit seizoen ook pas voor het eerst tien wedstrijden achter elkaar”, verklaart Janssen. Wat nu de grote droom van het kind van VVV is? Een promotiefeest meemaken op de Venlose Markt. “Maar ja, op dit moment moeten we eerst een goed team worden en weer punten gaan pakken.”

Naam: Simon Janssen

Geboortedatum: 25 september 2000

Club: VVV-Venlo

Positie: middenvelder annex linksback

Sterke punten: passing, aanname, inhoud