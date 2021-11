Van Gaal noemt specifieke wissel die kantelpunt vormde tegen Montenegro

Maandag, 15 november 2021 om 14:20 • Laatste update: 14:22

Louis van Gaal heeft als voorbereiding op het WK-kwalificatieduel tegen Noorwegen gekozen voor een ‘zachte’ evaluatie van de verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro (2-2), zo geeft de bondscoach van het Nederlands elftal maandag te kennen op de persconferentie. Van Gaal noemt het inbrengen van Ryan Gravenberch voor de licht geblesseerde Frenkie de Jong als mogelijk kantelpunt in het duel van afgelopen zaterdag.

Van Gaal koos ervoor om tegen Montenegro te beginnen met één zes als verdedigende middenvelder, namelijk De Jong, maar bracht halverwege een wijziging in zijn tactiek aan vanwege het wedstrijdbeeld. “Ik ging van één zes naar een dubbele zes. Ik weet niet of jullie dat ook hebben gezien, maar ik deed dat met Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners”, geeft de bondscoach aan. “Om ook een signaal te geven aan de groep dat we wat compacter moesten spelen en meer mensen achter de bal moesten hebben.”

Kort daarna moest Van Gaal dat alweer omzetten. “Toen vroeg Frenkie om een wissel en heb ik Gravenberch ingebracht. Ik vind dat ik hem ook in zijn kracht moet zetten, dus toen ging ik weer terug naar het oude systeem met één zes. Daar kan het ook aan gelegen hebben, dat weet ik niet, dat weet je nooit.” Van Gaal zei na afloop te moeten nadenken over een 'harde' of 'zachte' evaluatie voor zijn ploeg.

De bondscoach koos ter voorbereiding op het beslissende duel met Noorwegen uiteindelijk voor de ‘zachte’ variant. “Ik heb gekozen om alleen de laatste tien minuten te laten zien, en niet de hele wedstrijd”, aldus de oefenmeester. “Ik heb die laatste tien minuten laten zien, om de spelers erop te wijzen dat we niet meer compact stonden. We moeten voor de winst gaan, maar ik vind ook dat je collectief compact moet spelen. Dat hebben we gezien in de evaluatie en dat hebben we ook vandaag getraind.”

Een van de problemen tegen Montenegro was dat spelers hun taak niet goed uitvoerden. “Ik probeer zoveel mogelijk taakbewuste spelers te selecteren, maar ik weet dat ik ook moet staan voor creativiteit”, vervolgt Van Gaal. “En als je creatief bent, ben je meestal minder taakbewust. Daar moet een evenwicht in zitten. Daar ben je naar op zoek.” Of de bondscoach op de hoogte wordt gehouden van de wedstrijd van Turkije tegen Montenegro? “Nee, want het maakt voor ons niet uit. Bij winst of gelijkspel zijn we door, bij verlies zijn we de sigaar.”