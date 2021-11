Louis van Gaal: ‘Ik heb veel pijn, maar het brein werkt nog steeds’

Maandag, 15 november 2021 om 14:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:09

Louis van Gaal heeft veel pijn aan zijn heup, zo geeft de bondscoach van het Nederlands elftal maandag te kennen op de persconferentie. Van Gaal benadrukt dat hij mentaal volledig in orde is en verwacht geen problemen om Oranje dinsdag tijdens de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen te kunnen coachen. "Het is lichamelijk niet goed, maar het brein werkt nog steeds", aldus Van Gaal, die via een videoverbinding aanwezig was op de persconferentie.

Van Gaal viel zondagochtend van zijn fiets. "Ik heb veel pijn, ja", antwoordt de bondscoach op een vraag daarover. "Daarom zit ik in een rolstoel of in een buggy (golfkarretje, red.) bij de training." Van Gaal weet opvallend genoeg exact uit te leggen wat zijn heupblessure inhoudt. "Het is de trochanter minor. Dat is een bot, daar zit een breukje in. De Iliopsoas die hecht eraan, dat is een stabilisator." De uitleg maakt indruk op Pascal Kamperman. "Ik heb ieder botje uit mijn hoofd leren kennen bij de academie voor lichamelijke opvoeding, dus dat komt goed van pas nu", verklaart Van Gaal.

Het artikel gaat verder onder de video Van Gaal leidt training Oranje vanuit golfkar door ongeluk, Fraser is chauffeur Meer videos

Van Gaal laat zich niet te veel afleiden door zijn blessure. "Ik kan alles doen, want mijn brein werkt. Er zijn middelen die ter beschikking wordt gesteld. Het ziet er niet uit natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Maar volgens mij is coaching verbaal en dat doe je met het brein." Hoe Van Gaal dinsdag in De Kuip komt, wordt nog uitgezocht. "Ik weet niet of de buggy De Kuip in kan, maar ze zijn aan het zoeken naar oplossingen. Een helikopter? Nee, dat kan niet, want dan beweegt mijn bekken te veel. En op het moment dat dat maar een beetje beweegt, heb ik heel veel last."

Virgil van Dijk, die wél fysiek aanwezig was op de persconferentie, leeft mee met de bondscoach. "Vanochtend hadden we een belangrijke meeting staan en die heeft hij samen met Danny Blind gegeven", aldus de aanvoerder van Oranje. "Op het veld hebben jullie kunnen zien dat hij ons gewoon leidt met het golfkarretje. Dus eigenlijk zijn we gewoon verder gegaan. Het is gewoon heel ongelukkig, maar het is gelukkig fysiek en niet mentaal. Hij is nog steeds gebrand en dat zijn we allemaal."

Van Gaal weet wat Oranje te doen staat tegen Noorwegen, nadat het zaterdag mis ging tegen Montenegro (2-2). "We moeten slimmer spelen, vanuit het collectief. Tegen Montenegro vond ik dat we heel veel ruimte weggaven en dat het veld heel groot was. Als de ruimtes groot zijn en we de bal verloren, kunnen de Montenegrijnen ook scoren, omdat ze ook die individuele kwaliteit hadden. En we hadden ook wel wat pech dat Justin Bijlow uitgleed", doelt hij op de 1-2 van Montenegro.