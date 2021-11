Willem van Hanegem: ‘Neem al die schriftgeleerden mee, wegwezen man!’

Maandag, 15 november 2021 om 13:25 • Laatste update: 13:43

Willem van Hanegem snapt er niets van dat PSV het contract van trainer Roger Schmidt wil verlengen. Volgens de oud-Feyenoorder is het ‘te gek voor woorden’ dat de Eindhovenaren zoveel blessures hebben. Van Hanegem houdt de Duitse oefenmeester verantwoordelijk voor die overvolle ziekenboeg.

Van Hanegem laat in gesprek met ESPN weten geen fan van Schmidt te zijn. “Luister, als je logisch nadenkt: dit bestaat niet. Hij geeft zelf ook geen antwoord op die vraag hè”, doelt de oud-international op de interviews die Schmidt na wedstrijden van de Eindhovenaren geeft. Van Hanegem kan er maar moeilijk bij dat PSV al wekenlang met een waslijst aan blessures kampt. “Allemaal hebben ze van die schriftgeleerden met hun data. De een na de ander valt ondersteboven. Die kan 60 minuten spelen, die 50 minuten, die 25 minuten. En iedereen is geblesseerd bij ze.”

“Had je gewoon met z'n allen getraind, dan was er niemand geblesseerd”, aldus Van Hanegem. “Dit is toch te gek voor woorden? Als je logisch denkt, dan denk je: nou, kom op, dit kan niet. Neem al die schriftgeleerden maar mee naar Duitsland, wegwezen man.” De Kromme vindt dat het blote oog doorslaggevend moet zijn en data ondersteunend. “Daar gaat het toch om, of niet? Als je zit te kijken dan zie je toch of iemand vermoeid raakt of niet. Daar heb je toch geen apparatuur bij nodig, of wel?”

Van Hanegem stoort zich ook aan de eigenwijsheid van Schmidt. “Als wij zeggen: 'Het is hopeloos.' Dan zegt hij: 'Dit is een van onze beste wedstrijden.' En als er een speler drie keer ondersteboven valt dan zegt hij: 'Ja, hij kan het makkelijk aan. Die heeft echt een conditie, verschrikkelijk goed.' Hij zegt precies elke keer het tegenovergestelde. Dus ik begrijp het niet. Al geven ze hem een contract voor tien jaar, dat zal mij een zorg zijn. Alleen moeten ze dan ook wel heel veel spelers kopen.”