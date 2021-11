Ronaldo's tranen na verlies veroorzaakt door gebeurtenis 232 dagen eerder

Cristiano Ronaldo viel zondagavond na het mislopen van directe kwalificatie voor het WK met Portugal op het veld uit tegen zijn trainer Fernando Santos. Niet de nederlaag van zondag tegen Servië (1-2) was daar volgens de bondscoach de aanleiding voor, maar een grove fout van scheidsrechter Danny Makkelie 232 dagen eerder tijdens het 2-2 gelijkspel tegen Servië.

Aleksandar Mitrovic dompelde Portugal zondagavond in Lissabon in rouw door in de negentigste minuut op aangeven van Dusan Tadic de winnende treffer binnen te koppen. Ronaldo had moeite om zijn emoties na het laatste fluitsignaal de baas te blijven. Terneergeslagen kreeg hij op het veld een woordenwisseling met bondscoach Fernando Santos. Aanleiding was de eerdere ontmoeting met Servië (2-2) eind maart, toen de Portugese superster een late winnende treffer werd onthouden door een fout van de Nederlandse arbitrage. Hoewel de bal duidelijk over de lijn was, kende Makkelie op advies van zijn assistent-scheidsrechter geen doelpunt toe. Er is geen VAR in de WK-kwalificatie.

“Het was niet iets tussen ons”, liet de Portugese bondscoach na afloop van het verloren WK-kwalificatieduel weten op de persconferentie. “Hij vertelde een Servische speler dat hij in Servië in de laatste minuut had gescoord en dat de scheidsrechter die niet telde. De uitbarsting van hem was heel normaal.” Volgens Santos was de nederlaag uiteindelijk terecht. “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we geen goede wedstrijd hebben gespeeld.”

Ondanks zijn teleurstelling over het mislopen van directe kwalificatie, blijft Santos ervan overtuigd dat Portugal in Qatar aanwezig zal zijn. “Ons land zal deelnemen aan het WK in Qatar, dat kan ik je garanderen. We moeten de play-offs spelen, wat niet gebruikelijk is voor ons. Portugal heeft onder mij weliswaar nog nooit play-offs voor een WK gespeeld, maar wel drie keer eerder en in al die gevallen hebben we ons geplaatst voor het eindtoernooi.”

Ronaldo heeft maandagochtend op zijn Instagram publiekelijk gereageerd op de nederlaag tegen Servië. “Voetbal heeft ons keer op keer laten zien dat er soms de meest omslachtige routes nodig zijn om tot gewenste resultaten te komen”, zei de Portugese aanvaller. “Het resultaat van gisteren was zwaar, maar niet genoeg om ons naar beneden te halen. Ons doel om het WK 2022 te halen is nog springlevend en we weten wat ons te doen staat om dat doel te bereiken. Geen excuses. Portugal op weg naar Qatar.”