Rai Vloet door politie vrijgelaten voor medische behandeling

Maandag, 15 november 2021 om 11:52 • Yanick Vos • Laatste update: 12:01

Rai Vloet is weer op vrije voeten, zo bevestigt de politie Noord-Holland. De aanvaller van Heracles Almelo was afgelopen weekend betrokken bij een fataal ongeval op de A4 bij Hoofddorp, waarbij een vierjarig jongetje om het leven kwam. Vloet is volgens een woordvoerder ‘heengezonden voor medische behandeling’. Vloet moet nog wel worden gehoord door de politie en is nog altijd verdachte in de zaak.

Ook de 27-jarige man met wie Vloet in de auto zat, zit niet langer vast. Net als Vloet is hij nog verdachte, al is hij al wel gehoord door de politie. Vloet mag zich eerst medisch laten behandelen, alvorens hij terugkeert voor verhoor. Volgens RTV Oost is de politie Noord-Holland uiterst spaarzaam in mededelingen over de voortgang van het onderzoek. De politie geeft geen antwoord op de vraag wie van de twee mannen achter het stuur zat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de nacht van zaterdag op zondag botste een auto met twee inzittenden nabij Hoofddorp op een auto met daarin een man, een vrouw en twee kinderen. Een vierjarig jongetje uit Zoetermeer raakte daarbij zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis. “Wij zijn door de politie op de hoogte gebracht dat Rai Vloet betrokken is bij een dodelijk ongeval. Wij zijn er enorm van geschrokken. Ons medeleven gaat uit naar de familie die het slachtoffer is geworden. En verder kunnen wij op dit moment niet nader ingaan op de situatie omdat we heel veel nog niet weten”, bevestigde technisch directeur Tim Gilissen zondagmiddag. De selectie van Heracles komt maandagmiddag bij elkaar om de situatie te bespreken.

De twee mannen - onder wie Vloet - die het ongeluk zouden hebben veroorzaakt, zijn door de politie aangehouden. Zij waren volgens de politie mogelijk onder invloed en werden meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De experts van de Verkeersongevallen Analyse (VOA) hebben uitgebreid onderzoek gedaan op de plaats van het ongeluk. Voor het verdere onderzoek zijn zij nog op zoek naar getuigen.

Het ongeluk vond in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks kwart over een plaats nabij Hoofddorp, op de snelweg richting Den Haag. Een personenwagen botste op een auto, met daarin een gezin met twee jonge kinderen. Hun auto kwam gedraaid op de rechterrijbaan tot stilstand. Het vierjarige jongetje werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen overleden is. Ook de andere inzittenden van de auto werden naar het ziekenhuis vervoerd.