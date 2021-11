Kevin Campbell doet opvallende transfersuggestie voor Donny van de Beek

Maandag, 15 november 2021 om 10:54 • Yanick Vos • Laatste update: 11:05

Voormalig Arsenal-spits Kevin Campbell hoopt dat the Gunners een poging wagen om Donny van de Beek te huren. De middenvelder krijgt dit seizoen bij Manchester United nauwelijks speelminuten van zijn trainer Ole Gunnar Solskjaer, waardoor hij bereid is om de club in januari al dan niet tijdelijk te verlaten. Van de Beek kan volgens Britse tabloids rekenen op de interesse van Newcastle United en Wolverhampton Wanderers.

Sinds Van de Beek vorig jaar van Ajax naar United vertrok, is de middenvelder er niet in geslaagd om een vaste waarde te worden bij the Red Devils. Onder Solskjaer kwam hij dit seizoen in de Premier League tijdens twee invalbeurten niet verder dan zestien speelminuten. “Het is niet zijn schuld dat hij niet speelt”, zegt Campbell bij The Highbury Squad. “Bij Ajax was hij ongelooflijk. Daarna werd hij gehaald door United, maar hij komt er niet aan spelen toe. Ik snap het er niks van.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 51-jarige Campbell, die van 1988 tot 1995 in de hoofdmacht van Arsenal speelde, zou een tijdelijke overstap van Van de Beek naar zijn oude club toejuichen. Daarmee zou Van de Beek in de voetsporen treden van zijn schoonvader Dennis Bergkamp, die tussen 1995 en 2006 uitgroeide tot een clubicoon van Arsenal. "Ik wil alleen het beste voor Arsenal en ik geloof dat Van de Beek belangrijk kan zijn als hij de kans krijgt”, aldus de voormalig spits, die ook de shirts droeg van onder meer Trabzonspor en Everton. “Die jongen heeft echt wel kwaliteiten. Hij wil ook weg, dus misschien kan United hem verhuren aan Arsenal. Je weet het maar nooit. Wat heeft het voor zin om een ongelukkige speler te behouden en Solskjaer ziet het duidelijk niet in hem zitten.”

Transfermarktexpert Fabrizio Romano heeft op zijn Twitch-kanaal bevestigd dat Van de Beek open staat om in januari bij United te vertrekken als de situatie niet verandert en Solskjaer aanblijft als manager. Een tijdelijke transfer naar Everton ging afgelopen zomer op de slotdag van de transferwindow niet door. Meerdere Premier League-clubs zien het zitten om de middenvelder tijdens de winterse transferperiode te verwelkomen. Volgens The Sun ligt Newcastle op poleposition om Van de Beek in te lijven, terwijl de Birmingham Mail meldt dat ook Wolverhampton geïnteresseerd is in de diensten van de negentienvoudig Oranje-international.