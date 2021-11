Dean Smith acht dagen na ontslag weer terug in Premier League

Maandag, 15 november 2021 om 09:10 • Yanick Vos

Norwich City heeft Dean Smith aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Smith, die onlangs werd ontslagen bij Aston Villa, is bij Norwich de opvolger van Daniel Farke, die kort na de 1-2 zege bij Brentford werd ontslagen. Lange tijd was Frank Lampard in beeld bij de degradatiekandidaat, maar de clubloze trainer heeft volgens Engelse media bedankt voor de functie.

Norwich, met vijf punten uit elf wedstrijden de hekkensluiter van de Premier League, heeft de aanstelling van Smith maandagochtend bevestigd. De vijftigjarige trainer heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot aan de zomer van 2024. De ex-trainer van onder meer Brentford en Walsall wordt bij zijn nieuwe club geassisteerd door assistent-trainer Craig Shakespeare.

De aanstelling van Smith komt slechts acht dagen na zijn ontslag bij Aston Villa, waar hij is opgevolgd door Steven Gerrard. “Het was een stormachtige week, maar ik ben blij dat ik weer aan de slag kan bij Norwich City in de Premier League”, zegt hij op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever. Handhaving op het hoogste niveau wordt het grote doel bij Norwich.

“We zijn verheugd met de aanstelling van Dean als onze nieuwe hoofdtrainer”, reageert sportief directeur Stuart Webber. “Ik ben al enige tijd een bewonderaar van zijn werk en hij was een target voor de lange termijn vanaf het moment dat we op zoek moesten naar een nieuwe trainer. Hij gaf gelijk aan dat hij er klaar voor is.” Op zaterdag 20 november staat Smith voor het eerst langs de lijn bij Norwich City bij de thuiswedstrijd tegen Southampton. Op 14 december wacht voor Smith de confrontatie met Aston Villa.