Zlatan Ibrahimovic baart opzien met snoeiharde beuk en is geschorst

Maandag, 15 november 2021 om 08:53 • Yanick Vos • Laatste update: 09:00

Zlatan Ibrahimovic is zondagavond tegen een schorsing aangelopen vanwege een opmerkelijke actie in de wedstrijd tussen Spanje en Zweden. De spits kreeg een gele kaart, vermoedelijk vanwege een harde beuk in de rug van Spaans international César Azpilicueta. Hij is hierdoor niet inzetbaar voor de eerste wedstrijd van de play-offs in maart en de AC Milan-spits weet niet of hij zich dan nog beschikbaar stelt.

Zweden verloor met 1-0 van Spanje en eindigt derhalve op de tweede plaats in de poule. Via de play-offs hoopt de ploeg van bondscoach Janne Andersson zich alsnog te plaatsen voor het mondiale eindtoernooi. In de eerste ontmoeting mag Ibrahimovic niet in actie komen. Op het wedstrijdformulier staat namelijk dat hij een gele kaart heeft ontvangen tegen Spanje, maar op televisiebeelden is niet te zien waarom hij werd bestraft. Vermoed wordt dat de routinier geel heeft gekregen voor een beuk in de rug van Azpilicueta twee minuten voor het einde van de wedstrijd.

A 2 minuti dalla fine Ibrahimovic che era entrato solo 15 minuti prima si macchia di un inutile colpo alle spalle di Azpilicueta e la scampa nel mancato intervento del Var pic.twitter.com/QD7pq7bmi1 — m (@saulniggez) November 15, 2021

Ibrahimovic is nu geschorst voor de eerstvolgende interland met Zweden. “Het is nog een lange weg naar de play-offs. Ik weet niet eens of ik er dan bij ben”, zei een teleurgestelde Ibrahimovic zondagavond na afloop tegenover Zweedse media. “Ik heb er niets van gezien. Na de wedstrijd zag ik op het wedstrijdoverzicht pas dat Ibrahimnovic geel heeft gekregen”, aldus Zweeds international Albin Ekdal. Teammanager Stefan Pettersson bevestigde tegenover Aftonbladet dat Ibrahimovic een gele kaart heeft ontvangen. “Maar ik weet niet precies waarvoor.”

Ibrahimovic moest zondagavond genoegen nemen met een plek op de bank. De veertigjarige aanvaller kwam na 73 minuten spelen als invaller binnen de lijnen als vervanger van Alexander Isak. Het waren dus mogelijk de laatste minuten van Ibrahimovic in het shirt van Zweden. Hij kondigde in maart van dit jaar zijn rentree aan bij de nationale ploeg na een jarenlange afwezigheid. Een knieblessure zette vervolgens een streep door EK-deelname.