Gavi krijgt staande ovatie na ‘schaamteloos’ optreden: ‘Dit is niet normaal’

Maandag, 15 november 2021 om 07:26 • Yanick Vos • Laatste update: 07:49

Spanje plaatste zich zondagavond direct voor het WK. Een gelijkspel tegen Zweden was voldoende geweest, maar dankzij een doelpunt van Álvaro Morata won de ploeg van Luis Enrique met 1-0. Barcelona-talent Gavi stond opnieuw in de basis en maakte een uitstekende indruk. Vlak voor tijd werd hij gewisseld onder begeleiding van een staande ovatie. De Spaanse media schrijven lovend over de zeventienjarige middenvelder, terwijl ook de bondscoach de complimenten uitdeelt.

Gavi kreeg in Sevilla het vertrouwen van Luis Enrique en het talent liet op het veld zien waarom. De middenvelder was vrijwel altijd aanspeelbaar en was door de Zweedse middenvelder amper van de bal te krijgen. Gavi verstuurde in totaal 74 passes, waarvan er 68 aankwamen bij een ploeggenoot. De 50.000 supporters scandeerden tijdens de wedstrijd zijn naam en deden dat ook toen hij in de negentigste minuut werd vervangen door Celta de Vigo-middenvelder Brais Méndez.

“Hij wordt een vaste waarde voor Luis Enrique”, schrijft Marca. “Bijna alle ballen gingen via hem.” Gavi passeerde vijf keer een directe tegenstander, vaker dan wie dan ook. Met name een actie in de achttiende minuut wordt uitgelicht. Hij schudde Dejan Kulusevski van zich af, om vervolgens Victor Claesson uit te spelen met een zogenoemde croqueta, een actie waarbij de bal in hoge snelheid van de rechter- naar de linkervoet wordt gespeeld om de tegenstander te passeren. “Hij heeft een houding die niet normaal is voor zijn leeftijd”, aldus de Spaanse sportkrant.

Mundo Deportivo noemt Gavi ‘een zeventienjarige veteraan’. Volgens Sport was Gavi de meest opvallende speler tegen Zweden. De krant beoordeelt zijn optreden met een acht, het hoogste cijfer van de Spaanse ploeg. “Schaamteloos”, noemt Sport het optreden van Gavi. “Hij was opnieuw de beste in de ploeg van Luis Enrique. Iedere keer als hij de bal kreeg, klonk er geschreeuw vanaf de tribunes. Zijn naam werd gescandeerd vanwege zijn geweldige spel. Hij groeit met grote sprongen."

"Hij is minderjarig, maar speelt alsof hij al meer dan twintig jaar profvoetballer is", schrijft AS. De actie die Gavi uitvoerde in de achttiende minuut noemt de krant 'indrukwekkend'. “Ik heb geluk, want ik heb de beschikking over ervaren voorbeeldprofs, leiders en prachtige jonge spelers. Wat Gavi vandaag in zijn geboorteplaats heeft laten zien, was uniek voor een zeventienjarige knaap”, zei Luis Enrique na afloop op de persconferentie.