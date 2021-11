Van Hanegem: ‘Nonsens, onze internationals zijn toch niet achterlijk?'

Maandag, 15 november 2021 om 06:58 • Laatste update: 07:01

Bondscoach Louis van Gaal zei zaterdagavond na het 2-2 gelijkspel tegen Montenegro dat hij zou gaan kiezen tussen een zachte en een harde evaluatie van de wedstrijd. Volgens Willem van Hanegem is dat ‘nonsens’. De Kromme schrijft maandag in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat de Oranje-internationals zich ervan bewust zijn dat zij een grote kans op directe kwalificatie voor het WK hebben laten liggen door het puntenverlies in Podgorica.

“Van Gaal moet nog kiezen tussen een zachte en een harde analyse. Nonsens natuurlijk. Onze internationals zijn toch niet achterlijk?”, aldus Van Hanegem. “Die weten ook wel dat ze een enorme kans op plaatsing voor het WK hebben verspeeld. Dat ze slecht speelden en ook nog eens dachten dat de buit al lang en breed binnen was. Herkansing dus morgen tegen Noorwegen in een helaas volledig lege Kuip. Dat WK moeten we halen ten koste van alles en dat besef was er in Montenegro duidelijk niet. En dat is best pijnlijk voor een elftal met zo'n ervaren coach en met zoveel spelers van grote clubs.”

Oranje gaf tegen Montenegro een 0-2 voorsprong uit handen. Van Hanegem is van mening dat het Nederlands elftal bij die tussenstand niet op zoek had moeten gaan naar een derde doelpunt, zoals Memphis Depay na afloop zei. Volgens Van Hanegem had Nederland de finish moeten halen. “Dat gebeurde niet en dat kan dus zelfs gebeuren onder een grote trainer als Louis van Gaal”, aldus de oud-international, die de wissels in de tweede helft niet goed zag uitpakken voor Oranje. “Hij wisselde Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong, die allebei niet goed speelden en het werd zelfs nog minder. Ryan Gravenberch is gewoon niet de speler die gaat duelleren en dát was nodig. Ronald Koeman bracht dan weleens Marten de Roon in, die dat wel heeft.” De Roon zat niet bij de wedstrijdselectie, de Atalanta-middenvelder zat als enige Oranje-international op de tribune.

Van Hanegem stelt dat Van Gaal veel van zijn spelers had kunnen sparen tegen Noorwegen. Nu WK-kwalificatie nog niet is afgedwongen, moet Oranje dinsdagavond vol aan de bak. “Niet alleen op fysiek vlak, maar zeker ook qua slimheid”, aldus Van Hanegem, die zijn pijlen vervolgens richt op Daley Blind. “Ik heb weleens vaker gezegd dat Daley Blind niet kan verdedigen. En ik hoorde Jan en alleman vertellen wat hij beter had moeten doen bij de 2-2. Het is simpel. Je stapt bij zo'n bal op het laatste moment achteruit, dan had die Vujnovic de nek van die gozert in de Efteling moeten hebben om die bal te kunnen koppen. Nu diende Blind als een soort trapje en was het raak.”