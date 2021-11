Van der Vaart schaterlacht na eigen grap over Wesley Sneijder: ‘Kutopleiding’

Zondag, 14 november 2021 om 23:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 01:01

Rafael van der Vaart heeft zondagavond een update gegeven over het verloop van zijn prille trainerscarrière. De oud-international werd in augustus gestrikt door Esbjerg fB, waar hij invulling geeft aan de rol als assistent-trainer. Te gast in Studio Voetbal bij de NOS vertelt Van der Vaart dat zijn ervaringen in het trainersvak tot dusver naar meer smaken, al weet hij nog niet zeker of hij daadwerkelijk aan de trainersopleiding van de KNVB wil beginnen.

“Ik moet eerlijk toegeven dat het begint te kriebelen”, vertelt Van der Vaart desgevraagd na zijn eerste belevenissen langs de lijn in Denemarken. “Het begint echt te kriebelen en ik vind het ook nog veel leuker dan ik dacht. Alleen ik vind het een kutopleiding: die rollende ballen...”, zegt hij schaterlachend, en knipogend naar Wesley Sneijder. Laatstgenoemde maakte onlangs bekend te stoppen met de trainersopleiding, onder meer vanwege het gebrek aan ‘maatwerk’ bij de KNVB. “Ik heb 134 interlands op mijn naam staan, maar ik heb nog nooit een passoefening gezien met een rollende bal. Dat vind ik onzin en lachwekkend”, zei Sneijder half oktober.

Terug op een serieuze toon vervolgt Van der Vaart zijn verhaal. “Ik moet echt even kijken nog, maar ik vind het gewoon leuk. Ik heb er heel veel plezier in. Maar hoofdtrainer... Kijk, je ziet het bij Mark van Bommel en bij iedereen die een beetje mislukt op het moment: er komt veel bij kijken. En dat weet ik ook dondersgoed. Het is niet zo dat ik denk van: ik kon redelijk voetballen en dus ik ga het even allemaal vertellen. Je loopt tegen zoveel dingen aan waarvan je als speler helemaal geen weet hebt.”

Verslaggever Jeroen Stekelenburg, tevens aanwezig in de studio, vraagt wat Van der Vaart vindt van de uitspraken van Sneijder over de opleiding. “Kijk, wij zijn spelers die niet lang op school hebben gezeten. Dat weerhoudt ons er wel van om al die theorie te leren. Het is heel veel werk. Wij zijn gaan voetballen om niet te werken. Je moet ook niet denken dat als je Van Gaal, Mourinho en in mijn geval Pellegrini hebt gehad, dat je een goede trainer bent. Natuurlijk steek je er wat van op, maar het is heel anders. Ga maar eens voor een groep een bespreking houden. Ik heb dat nu een paar keer gedaan en dat gaat me redelijk goed af. Maar het is wel wat anders dan een keer een grap vertellen.”

Van der Vaart sloot in 2018 zijn actieve carrière in dienst van Esbjerg af en woont nog altijd in de Deense plaats, omdat zijn vriendin Estavana Polman daar ook handbalt. Of hij zijn huidige (woon)situatie bereid is op te geven om een trainerscursus in Nederland te gaan doen, weet de analyticus nog niet. “Het begint te kriebelen, dus misschien wel. Ik wil dan wel echt in Nederland wonen en er vol voor gaan. Of niet”, besluit Van der Vaart.