Ruud Gullit werd moedeloos van Oranje-sterren: ‘De trainer bepaalt, zeiden ze’

Zondag, 14 november 2021 om 23:44

Ruud Gullit merkte in zijn werkzame periode bij het Nederlands elftal dat er te weinig leiderschap werd getoond door spelers, zo vertelt hij zondagavond bij Rondo. De oud-international was in 2017 assistent van toenmalig bondscoach Dick Advocaat en zag dat de dragende spelers van de huidige selectie uitsluitend terugvielen op tactieken van de trainer. Gullit wijt de houding van zijn voormalig pupillen aan de manier waarop ze vandaag de dag worden opgeleid.

Marco van Basten opent de discussie in het praatprogramma door een verschil in de voetballerij ten opzichte van vroeger te benoemen. “Een speler in het veld nam veel meer verantwoordelijkheid. Tegenwoordig is het de trainer die zegt wat er gedaan moet worden, en gebeurt er wat anders, dan is het van: ‘Wat doen we nu?’ Vroeger op straat zei je gewoon: ‘Piet en Henk: aanvallen, verdedigen, terugkomen, geef ‘m een schop, doe wat.’”

Van Basten noemt vervolgens de spelers die volgens hem het voortouw zouden moeten nemen. “Van Dijk is de man die aanvoerder is, Frenkie de Jong en Wijnaldum zouden de leiders van het middenveld moeten zijn en Depay is de spits. Zo moeten ze dat samen regelen.” Collega-analist Youri Mulder verlegt de discussie daarop naar tafelgenoot Gullit. “Ruud, jij hebt met ze gewerkt. Heeft Frenkie de Jong dat niet? Heeft Blind dat niet? Heeft Van Dijk dat niet?”

Gullit haalt een situatie aan uit zijn verleden als assistent van Advocaat, tijdens zijn derde periode als bondscoach van het Nederlands elftal. “Ik heb een keer een bespreking gehad met een aantal van die jongens en toen vroeg ik: ‘Hoe zou je nou het liefst willen spelen?’ Dan krijg je als antwoord: ‘Dat bepaalt de trainer’. Nou, dat is een beetje de tendens. Zo zijn ze ook opgeleid.” Oranje verspeelde zaterdag punten tegen Montenegro (2-2) en moet dinsdag minstens een punt pakken tegen Noorwegen om zich te verzekeren van groepswinst en WK-deelname.