Theo Janssen zou twee basisspelers uit Oranje halen tegen Noorwegen

Zondag, 14 november 2021 om 23:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:31

Theo Janssen zou dinsdag in de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen meerdere wijzigingen doorvoeren in de opstelling van Oranje. De analist van Studio Voetbal pleit ervoor om Donyell Malen en Georginio Wijnaldum uit de basiself te laten. In hun plaats moeten Wout Weghorst en Marten de Roon een kans krijgen, meent Janssen. Journalist Jeroen Stekelenburg voorspelt zelf in ieder geval één wijziging: hij denkt dat Steven Bergwijn de voorkeur krijgt boven Malen in de voorhoede

Als het aan Janssen ligt, wordt de geblesseerde Stefan de Vrij te vervangen door Matthijs de Ligt, zoals ook gebeurde toen de verdediger zaterdag tegen Montenegro (2-2) uitviel in de slotfase. "De Roon stel ik op met de punt naar achteren", voegt hij daaraan toe. "Wijnaldum speelt de laatste tijd matig. Hij was ook heel matig tegen Montenegro. Klaassen speelde ook niet goed. Hij speelt wel iedere week, daarom heb ik wel voor hem gekozen. Voorin hebben we veel problemen. Danjuma deed het niet goed."

Janssen zou Danjuma van de linkerflank overhevelen naar de rechterkant, een positie waarop hij wel ervaring heeft, maar dit seizoen nog niet speelde. Volgens Janssen doet bondscoach Louis van Gaal er goed aan om Memphis Depay als linksbuiten op te stellen, waardoor de spitspositie vrijkomt voor Wout Weghorst. In de achterhoede behoudt Daley Blind zijn basisplek in de ideale opstelling van Janssen, ondanks dat de linksback geen gelukkig optreden kende tegen Montenegro.

"Ik heb getwijfeld over het opstellen van Malacia. Hij zit niet in de allerbeste periode en Blind is een speler die normaal gesproken veel beter kan dan hij gisteren deed. Memphis, die altijd al een vrije rol heeft, heb ik op de flank gezet. Daardoor heb je een targetman in de punt, iemand die altijd in het strafschopgebied is en twee centrale verdedigers bezighoudt. Dat kan Weghorst heel goed", legt de vijfvoudig international van Oranje zijn keuzes uit.

Journalist Stekelenburg voorspelt dat Bergwijn de voorkeur krijgt boven Malen in de voorhoede. "Bergwijn heeft natuurlijk in de periode waarin Kees assistent was bij Oranje heel vaak vanaf de rechterkant gespeeld", geeft Stekelenburg aan. Hij doelt op Kees van Wonderen, die ook bij het programma aanwezig is en zijn mening geeft over de opstelling van Janssen. "Ik zou altijd wel met Wijnaldum spelen. Hij is natuurlijk ziek geweest, maar hij heeft zoveel bewezen op een hoog niveau. Ik zou ook met Memphis vanuit de punt spelen. Ik zou de boel niet te veel overhoopgooien."

Rafael van der Vaart kan zich daar wel in vinden. "Ik zou ook niet veel veranderen. Ik zou gewoon hetzelfde blijven spelen", geeft de voormalig middenvelder aan. "Ze hadden gewoon allemaal een slechte dag, maar topspelers hebben nooit twee slechte dagen in vier dagen tijd. Wijnaldum speelt inderdaad heel slecht, onopvallend, met een tikkie breed en terug. Maar het is een vaste waarde en die zou ik niet laten vallen. Ik word langzaam wat meer fan van De Roon, maar een basisplaats in de belangrijkste kwalificatiewedstrijd komt iets te vroeg."