Ongelooflijke hattrick van Arweiler levert Verbeek geen zege op in Rotterdam

Zondag, 14 november 2021 om 21:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:50

Excelsior en Almere City FC hebben zondagavond de punten gedeeld in een waar spektakelstuk. De nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie gaf een 3-1 voorsprong uit handen door een hattrick van Jonas Arweiler binnen negen minuten en stond daardoor plots met 3-4 achter, maar pakte toch nog een punt: 4-4. Door het puntenverlies heeft Excelsior een achterstand van twee punten op de koploper FC Volendam, die bovendien een duel tegoed heeft. Het Almere van Gertjan Verbeek staat achttiende met dertien punten.



De eerste treffer in het doelpuntenfestijn werd na elf minuten gemaakt door Reuven Niemeijer. De aanvaller dook na een lage voorzet van Siebe Horemans op bij de eerste paal en rondde op fraaie wijze af, met een inzet achter het standbeen in de verre hoek. Na een kwartier verdubbelde seizoenssensatie Thijs Dallinga de marge, door achterwaarts raak te koppen na voorbereidend werk van Julian Baas. Voor het zesde opeenvolgende thuisduel kwam Dalling Almere City vond in minuut 25 de aansluiting: Na een voorzet van Bradly van Hoeven kwam Arweiler niet bij de bal, maar Lance Duijvestijn wel: 2-1.

In de tweede helft wist Excelsior de marge terug te brengen tot twee doelpunten. Na een indraaiende corner probeerden Arweiler en Stije Resink de bal weg te werken, maar ze zorgden er gezamenlijk voor dat de bal in hun eigen doel belandde via de paal. Een sensationele comeback bracht Almere vervolgens echter op voorsprong. Arweiler scoorde drie keer: hij sloeg voor het eerst toe na een voorzet van Van Hoeven. Doordat een poging van verdediger Abdallah Aberkane om de bal weg te werken volledig mislukte, kon Arweiler van dichtbij toeslaan.

Jonas Arweiler met de hattrick ???? De spits kopt de 3-4 binnen en zet Almere op voorsprong. ?? ESPN #?? #excalm pic.twitter.com/NaSdPMkadZ — ESPN NL (@ESPNnl) November 14, 2021

Uit een lange voorzet van opnieuw Van Hoeven zorgde de spits met een rake kopbal bij de tweede paal ook voor de 3-3, waarna hij er 3-4 van maakte met een strakke kopstoot in de verre hoek op aangeven van Jeffry Puriel. Al zijn doelpunten maakte Arweiler in een tijdsbestek van negen minuten. Excelsior kwam er totaal niet meer aan te pas in die fase, maar vond toch de energie om terug te komen tot 4-4. Op aangeven van Couhaib Driouech maakte Niemeijer het achtste en laatste doelpunt van de avond. Voor Excelsior betekende de wedstrijd het derde doelpuntenfestijn op rij, na de 3-4 nederlaag tegen FC Eindhoven en de 2-5 zege op Telstar in de afgelopen weken. Vorig seizoen eindigde het duel in Rotterdam tussen de twee ploegen nog in 4-6 voor Almere.