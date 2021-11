Mohammed Kudus valt vroeg uit in cruciale kwalificatiewedstrijd van Ghana

Zondag, 14 november 2021 om 20:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:39

Mohammed Kudus is zondagavond geblesseerd uitgevallen in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Ghana en Zuid-Afrika. De middenvelder van Ajax moest zich al na elf minuten, bij een 0-0 stand, laten vervangen door Daniel-Kofi Kyereh. Het was niet direct duidelijk wat voor blessure Kudus opliep.

De blessure is slecht nieuws voor Kudus en mogelijk ook voor Ajax. De Ghanees miste een groot deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen, plus de eerste zes officiële wedstrijden van de nieuwe voetbaljaargang, als gevolg van een enkelblessure. Vorig seizoen stond hij door een meniscusblessure langdurig aan de kant. Door al het blessureleed speelde de 21-jarige middenvelder pas 28 officiële wedstrijden voor Ajax sinds hij in de zomer van 2020 overkwam van FC Nordsjaelland. Vorige week zondag had hij een basisplaats tegen Go Ahead Eagles (0-0)

De kwetsuur is ook een domper voor Ghana, dat moet winnen van Zuid-Afrika om de eerste plek in kwalificatiegroep G op te eisen en door te stoten naar de derde kwalificatieronde. De wedstrijd begon om 20.00 uur in het Cape Coast Sports Stadion in Ghana. Momenteel heeft Ghana drie punten achterstand op Zuid-Afrika; het verschil in doelsaldo is +5 om +2, in het voordeel van Zuid-Afrika. Een overwinning met één doelpunt is voldoende voor Ghana om op basis van het aantal gemaakte doelpunten als groepswinnaar te eindigen.