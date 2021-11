‘Voor de spelers is hij een wereldgozer, voor de clubs is hij een enorme eikel’

Zondag, 14 november 2021 om 20:11 • Laatste update: 20:39

Michel Kreek en Bryan Roy bewaren warme herinneringen aan hun samenwerking met Mino Raiola. De vermaarde zaakwaarnemer is bij veel clubs geen graag geziene gast, maar zet zich volgens Kreek en Roy wel maximaal procent in voor zijn cliënten. Kreek en Roy vertrokken beiden op jonge leeftijd van Ajax naar Italië en vertellen in een interview met Sky Sports erg veel hulp te hebben gehad van Raiola bij het aarden in het buitenland.

Kreek was nog basisspeler van Ajax in de gewonnen UEFA Cup-finale van 1992 tegen Torino, maar mocht vanwege de opkomst van Edgar Davids vertrekken. De voormalig middenvelder annex verdediger landde bij Padova, een transfer waarvoor werd bemiddeld door Raiola. “Rob Jansen was toen mijn zaakwaarnemer en Mino was de vertaler voor alles. Vanaf het moment dat ik naar Padova ging, was Mino degene die me hielp een huis en een auto te vinden en een bankrekening te openen. Alles omdat hij de taal sprak. Hij was er drie weken lang non-stop, wat me erg heeft geholpen in die tijd.”

“Hij kon alles regelen”, vervolgt Kreek. “Toen ik mijn contract tekende was er bijvoorbeeld geen auto inbegrepen. In twee dagen had hij een auto voor me van een persoonlijke sponsor. Sommige dingen deed hij gewoon. Hij was niet verplicht het te doen, maar hij deed het gewoon. Voor de spelers is Mino een wereldgozer, omdat hij ze helpt de beste contracten in de wacht te slepen. Maar voor clubs is hij een enorme eikel.”

Roy blikt in zijn verhaal terug op het moment dat Raiola meeging de kleedkamer in, toen de oud-vleugelspeler net naar Foggia was getransfereerd in 1992. “Hij ging mee naar binnen terwijl de trainer zijn praatje hield”, lacht Roy bij de herinnering. “Hij stond gewoon naast trainer Zdenek Zeman de eerste paar weken om me te coachen. Het was prachtig. Het was fenomenaal. We hadden een erg goede vriendschap.”

De betrokkenheid waar Kreek over sprak, kan Roy dan ook beamen. “De eerste paar maanden in Foggia hadden we (Raiola en Roy, red.) een kamer naast elkaar in Hotel Cicolella. Toen ik een appartement vond, hielp hij me met alles. Met het vinden van de juiste spullen, alles. Hij hielp me zelfs met verven.” Het mag voor de twee voormalig cliënten dan ook geen wonder heten dat Raiola het dusdanig ver geschopt heeft als zaakwaarnemer. Onder anderen Paul Pogba, Erling Braut Haaland en Zlatan Ibrahimovic bevinden zich momenteel in zijn stal. “Het is niet voor niets dat alle grote spelers bij Mino zitten”, concludeert Kreek.

Raiola kreeg zaterdag wel slecht nieuws te verwerken, want Mohamed Ihattaren laat zijn belangen niet langer behartigen door de Nederlands-Italiaanse makelaar De middenvelder van Sampdoria, dat de de tiener huurt van Juventus, wil een doorstart maken met zaakwaarnemer Ali Dursun. Laatstgenoemde is ook de zaakwaarnemer van onder meer Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Tyrell Malacia, Jordan Teze, Rai Vloet en Armando Obispo.