Duitsland sluit af met vier doelpunten; Noord-Macedonië naar play-offs

Zondag, 14 november 2021 om 19:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:16

Duitsland heeft de laatste kwalificatiewedstrijd van het WK omgezet in een eenvoudige overwinning op Armenië. Die Mannschaft was al verzekerd van groepswinst en daarmee WK-deelname, terwijl Armenië geen uitzicht meer had op plaatsing voor het toernooi. Het krachtsverschil was groot in Yerevan, waar Duitsland met 1-4 won. De ploeg van Hansi Flick sluit de groepsfase af met 27 punten uit 10 duels. Noord-Macedonië claimde op de slotdag de tweede plaats en daarmee deelname aan de play-offs middels een 3-1 zege op IJsland. Daardoor loopt Roemenië, als nummer drie met een punt minder dan Noord-Macedonië, het WK mis.

De voorbereiding van Duitsland werd verstoord door een positieve coronatest van Niklas Süle. Omdat hij in nauw contact was geweest met Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala en Karim Adeyemi, kon Duitsland niet beschikken over meerdere spelers. Als vervangers werden Ridle Baku, Maximilian Arnold, Jonathan Tah en Kevin Volland bij de ploeg gehaald. Timo Werner ontbrak vanwege een blessure. Van het nieuwe viertal was Tah de enige met een basisplaats. Duitsland was oppermachtig in de eerste helft en liet zich al gelden in de vierde minuut, toen een inzet van Kai Havertz tegen de paal belandde.

Na een kwartier wist Havertz alsnog de score te openen. De spits liep in het strafschopgebied weg uit de rug van zijn bewaker en kon daardoor eenvoudig een voorzet van Jonas Hofmann bekronen: 0-1. Duitsland had in de eerste helft 77 procent balbezit, maar creëerde slechts enkele kansen. Uiteindelijk leidde een penalty tot de margeverdubbeling. In de blessuretijd van de eerste helft besloot scheidsrechter François Letexier immers naar de zijlijn te gaan om de beelden te bekijken van een duel tussen Taron Voskanyan en Florian Neuhaus in het strafschopgebied.

Het was bij de tackle van Voskanyan de vraag of hij de bal speelde; Letexier oordeelde dat er geen sprake was van een rechtmatige ingreep en wees naar de penaltystip, waarna Ilkay Gündogan de ruststand bepaalde met een laag schot in de rechterhoek. Diezelfde Gündogan zorgde kort na de rust voor de 0-3, toen de Armeense doelman Stanislav Buchnev zich verkeek op zijn ogenschijnlijk houdbare afstandsschot. Na een uur deed Henrikh Mkhitaryan iets terug namens Armenië. De sterspeler van de gastheer legde met succes aan vanaf de strafschopstip, nadat Neuhaus op de voet van Davit Terteryan stond.

De spanning zou echter geen moment terugkeren in de wedstrijd. Hofmann bracht de Duitse marge weer terug tot drie treffers, door snel te reageren op een onzuivere breedtepass van Mkhitaryan. Hij nam de bal over, betrad razendsnel het strafschopgebied van Armenië en schoot raak in de rechterhoek. Duitsland verlengde een imposante reeks van overwinningen in WK-kwalificatiewedstrijden die buitenshuis plaatsvinden: de laatste achttien werden gewonnen. In deze groepsfase resulteerde alleen de thuiswedstrijd tegen Noord-Macedonië (1-2) in puntenverlies.