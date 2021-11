Zlatan Ibrahimovic naar de bank verwezen in cruciaal duel

De opstellingen voor het beslissende WK-kwalificatieduel tussen Spanje en Zweden zijn bekend. Opvallend genoeg heeft bondscoach Janne Andersson Zlatan Ibrahimovic naar de bank verwezen. In de spitspositie naast Alexander Isak krijgt Viktor Claesson de voorkeur boven de veertigjarige Ibrahimovic. In het Estadio de La Cartuja (Sevilla) strijden de landen om 20.45 uur in een directe confrontatie om de winst in Groep B.

Daags voor de ontmoeting met de Spanjaarden liet Andersson zich al op opmerkelijke wijze uit over de situatie van Ibrahimovic, die een storm aan kritiek te verwerken kreeg na zijn optreden tegen Georgië (2-0). Mede door enkele grote missers van de spits gaf Zweden de koppositie in de groep uit handen, waardoor men moet winnen in Spanje om een direct ticket richting het WK 2022 in Qatar af te dwingen. Ook hield de aanvaller fysieke klachten over aan het duel met de Georgiërs, en het was zodoende nog niet duidelijk of hij fit genoeg zou zijn om in actie te komen. Of de ervaren goalgetter gepasseerd is of ontbreekt vanwege het gebrek aan fitheid, is onduidelijk.

“We zullen zondag zien hoe hij zich voelt, maar ik heb daar al wel een idee over”, sprak Andersson zaterdag op de persconferentie. “Dat ga ik hier niet onthullen, want dat kan een tactisch voordeel betekenen voor de tegenstander. Zlatan is honderd procent met zijn gedachten hier. We hoeven ook geen overleg met Milan te voeren over zijn inzetbaarheid. Als hij fit is om te spelen, zal hij spelen. Ik weet niet hoe het bij andere teams zit, maar bij de nationale ploeg van Zweden ben ik degene die beslist wie speelt en wie niet”, besloot de bondscoach op de vraag of Ibrahimovic een reserverol zou accepteren.

Zweden zal aantreden in een 4-4-2-opstelling. Net als Ibrahimovic zal AZ-aanvaller Jesper Karlsson genoegen moeten nemen met een plek op de bank. Bij de Spanjaarden krijgt Raúl De Tomas de kans zich te laten zien in de spitspositie ten faveure van Álvaro Morata. De Spaanse voorhoede wordt gecompleteerd door Pablo Sarabia en Dani Olmo. La Roja, dat afgelopen speelronde met 0-1 te sterk was voor Griekenland, gaat met zestien punten aan kop de poule; Zweden volgt op plek twee met een punt minder.

Opstelling Spanje: Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba; Gavi, Busquets, Soler; Sarabia, De Tomas, Dani Olmo.

Opstelling Zweden: Olsen; Krafth, Lindelöf, Nilsson, Augustinsson; Ekdal, Olsson, Forsberg, Kulusevski; Claesson, Isak