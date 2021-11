Crisis in Venlo: ADO bezorgt Limburgers vijfde opeenvolgende nederlaag

Zondag, 14 november 2021 om 18:41 • Dominic Mostert

De sportieve misère van VVV-Venlo houdt aan. De ploeg van trainer Jos Luhukay verloor zondag met 2-0 van ADO Den Haag en leed zodoende de vijfde nederlaag op rij, waardoor VVV niet van de zestiende positie af komt in de Keuken Kampioen Divisie. ADO neemt de zevende plaats in, met 23 punten uit 15 duels. VVV, vorig seizoen eveneens gedegradeerd uit de Eredivisie, heeft er 16 verzameld.

In de vierde minuut kwam ADO al op voorsprong. Buiten de halve cirkel aan het strafschopgebied kapte Sem Steijn zijn bewaker Mitchell van Rooijen tweemaal uit, alvorens de ruimte te vinden voor een laag schot in de linkerhoek: 1-0. Delano van Crooij, die Lukás Zima onder de lat heeft verdreven en zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen speelde, stond op het verkeerde been. Na een kwartier lette de keeper echter goed op en voorkwam hij met de voet dat Vicente Besuijen de marge verdubbelde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het restant van de eerste helft zocht ADO zonder succes naar het tweede doelpunt. Met name Thomas Verheydt liet zich gelden, al ontstond na een uur een grote kans aan de overzijde: invaller Thijme Verheijen was in zijn tweede profwedstrijd ooit dicht bij de gelijkmaker, maar Luuk Koopmans had een fraaie redding in huis. Vervolgens wist ADO de marge te verdubbelen uit een corner. Verheydt schoot zuiver raak in de linkerhoek na het vasthouden van Ricardo Kishna door Brian Koglin. Hij bepaalde daarmee de eindstand.

De laatste keer dat VVV vijf opeenvolgende duels verloren op het tweede niveau, was in het seizoen 2000/01. Op de nederlaag tegen ADO viel in ieder geval weinig af te dingen. Een terugkeer naar de Eredivisie lijkt momenteel ver weg voor VVV. De ploeg hoopt te eindigen in de top acht en zo een plek in de play-offs veilig te stellen, maar nummer acht Roda JC Kerkrade heeft vijf punten meer en nog twee wedstrijden tegoed.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 14 9 4 1 17 31 2 Excelsior 14 9 1 4 14 28 3 De Graafschap 15 8 3 4 6 27 4 FC Eindhoven 15 8 2 5 9 26 5 FC Emmen 14 8 2 4 9 26 6 Jong Ajax 14 8 1 5 9 25 7 ADO Den Haag 15 9 2 4 11 23 8 Roda JC Kerkrade 13 6 3 4 7 21 9 Jong AZ 14 6 1 7 -2 19 10 FC Den Bosch 14 6 1 7 -5 19 11 NAC Breda 14 5 3 6 2 18 12 Jong PSV 14 5 3 6 0 18 13 Jong FC Utrecht 14 5 3 6 -3 18 14 MVV Maastricht 13 6 0 7 -16 18 15 Telstar 15 4 5 6 -13 17 16 VVV-Venlo 15 5 1 9 -7 16 17 Helmond Sport 15 4 3 8 -8 15 18 Almere City FC 14 3 3 8 -6 12 19 TOP Oss 15 3 3 9 -10 12 20 FC Dordrecht 15 2 4 9 -14 10