Stefan de Vrij verlaat trainingskamp en ontbreekt tegen Noorwegen

Zondag, 14 november 2021 om 17:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:54

Stefan de Vrij heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten, zo maakt de KNVB zondag bekend. De verdediger van Internazionale liep zaterdagavond een blessure op in het duel met Montenegro (2-2). Daardoor is hij niet inzetbaar in de beslissende wedstrijd tegen Noorwegen, die dinsdag wordt afgewerkt in De Kuip. De Vrij vormde zaterdag een centraal duo met Virgil van Dijk.

De Vrij werd in de laatste minuut van de wedstrijd tegen Montenegro vervangen door Matthijs de Ligt. De basisklant raakte geblesseerd aan zijn hamstring, zocht het gras op en bleek niet verder te kunnen. Na de wedstrijd liep Louis van Gaal al vooruit op zijn absentie tegen Noorwegen. "Ik denk dat van De Vrij uitgesloten is dat hij dinsdag kan spelen", gaf de bondscoach aan in gesprek met de NOS.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Arnaut Danjuma moesten de wedstrijd in Montenegro staken vanwege fysiek ongemak, maar Van Gaal zei te verwachten dat het drietal wel kan spelen tegen Noorwegen. De Jong verwacht zelf ook te kunnen spelen, zo gaf hij in een interview na de wedstrijd aan. Van Gaal roept geen vervanger voor De Vrij op, waardoor de selectie van het Nederlands elftal nu uit 23 spelers bestaat.

Oranje speelt dinsdag de laatste groepswedstrijd in de WK-kwalificatie tegen Noorwegen. Het duel, dat onder leiding staat van de Franse scheidsrechter Clément Turpin, begint om 20.45 uur. In Rotterdam mogen, als gevolg van de vrijdag genomen coronamaatregelen, geen fans aanwezig zijn. Oranje moet winnen om zich te verzekeren van de groepswinst en daarmee zekere WK-deelname.