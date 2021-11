Egyptische mediapersoonlijkheden noemen Akram Tawfik en Ajax in één adem

Zondag, 14 november 2021 om 17:30 • Dominic Mostert

Akram Tawfik wordt door Egyptische media in verband gebracht met Ajax. De 24-jarige verdedigende middenvelder, ook inzetbaar als centrale middenvelder en rechtsback, is een basisspeler bij de Egyptische grootmacht Al-Ahly en speelde dit jaar zijn eerste vier interlands. Bronnen rondom Al-Ahly ontkennen echter dat Tawfik op weg is naar Amsterdam.

De Egyptische oud-international Magdi Abdelghani, tegenwoordig televisiepresentator, zei onlangs in het programma Shams dat Ajax de verrichtingen van Tawfik volgt. Mediapersoonlijkheid Karim Shehata voegde daar later aan toe dat Ajax scouts heeft gestuurd om de middenvelder te bekijken. De krant Kora Plus rekent echter niet op een transfer, omdat de hoofdrolspeler recentelijk een salarisverdubbeling heeft gekregen met zijn nieuwe contract, dat doorloopt tot medio 2025. Hij wordt gezien als een belangrijke speler voor de komende jaren bij de club.

Twee scouts van Ajax zouden de controleur hebben bekeken in wedstrijden voor zijn club en nationale ploeg. Tawfik speelde in de zomer op de Olympische Spelen met Egypte, dat de kwartfinales behaalde. Op 30 september maakte hij zijn opwachting in het A-elftal van Egypte, met een basisplek in de oefenwedstrijd tegen Liberia. Vervolgens kwam hij ook in actie in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Libië (8 en 11 oktober) en tegen Angola, twee dagen geleden. Tawfik maakte tegen Angola zijn eerste doelpunt voor Egypte en bepaalde de eindstand op 2-2.

Tawfik speelt al sinds 2016 voor Al-Ahly en vierde meerdere landstitels, maar is eigenlijk pas sinds afgelopen zomer een vaste basisspeler. In totaal speelde hij 59 officiële wedstrijden voor zijn club, waarin hij eenmaal keer scoorde en vijf assists leverde. In de seizoenen 2018/19 en 2019/20 werd hij verhuurd aan competitiegenoot El Gouna.