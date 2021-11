Kroatië viert feest in kletsnat Split na doorslaggevend eigen doelpunt

Zondag, 14 november 2021 om 16:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:29

Kroatië heeft zich geplaatst voor het WK 2022. De vicewereldkampioen van 2018 moest zondagmiddag winnen van Rusland om de koppositie in Groep H te claimen en slaagde voor die opdracht door een laat eigen doelpunt Fedor Kudryashov: 1-0. Door de zege eindigt Kroatië met 23 punten uit tien duels, terwijl Rusland er 22 verzamelde en via de play-offs het WK moet zien te bereiken. Danny Makkelie was de leidsman in Split.

Tien minuten voor tijd zag Rusland het directe WK-ticket door de vingers glippen. Na een voorzet van Borna Sosa kwam niemand bij de bal, totdat verdediger Kudryashov het leer ongelukkig in eigen doel werkte. Het doelpunt was gezien het spelbeeld allesbehalve onverdiend. Tot het moment van de goal had Kroatië twintig doelpogingen afgevuurd, tegenover één van Rusland. De bezoekers waren duidelijk naar Split gekomen om de nul te houden en middels een punt kwalificatie voor het WK veilig te stellen.

Hoewel Kroatië als enige ploeg op zoek was naar het openingsdoelpunt, viel het aantal grote kansen mee. Het kletsnatte veld in Stadion Poljud bemoeilijkte het voetballen aanzienlijk. Twee minuten na de pauze kwam Rusland evenwel goed weg, toen Mario Pasalic van dichtbij kon koppen na een voorzet van de opgestoomde Josip Juranovic. Doelman Matvey Safonov bracht redding, maar kon het beslissende eigen doelpunt van Kudryashov niet voorkomen. De pogingen van Rusland om aan te vallen kwamen daarna te laat.