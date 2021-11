De Graafschap geeft zege weg; protest bij eerste wedstrijd na maatregelen

Zondag, 14 november 2021 om 16:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:58

De Graafschap is voor de tweede keer op rij aangelopen tegen puntenverlies in de Keuken Kampioen Divisie. Negen dagen na de 2-1 nederlaag bij FC Den Bosch kwam de ploeg van trainer Reinier Robbemond niet voorbij Telstar op De Vijverberg: 1-1. In de slotfase van de wedstrijd gaven de Superboeren de zege uit handen. De Graafschap staat derde, met een punt achterstand op Excelsior en vier punten op FC Volendam. Beide concurrenten hebben een duel tegoed.

De Graafschap speelde de eerste wedstrijd zonder publiek sinds de aankondiging van de 'gedeeltelijke lockdown' in Nederland. Achter een van de doelen hadden supporters spandoeken opgehangen om hun onvrede over de situatie kenbaar te maken. De thuisploeg had vanaf het eerste moment het meeste balbezit, al waren serieuze kansen spaarzaam. De grootste mogelijkheid van de eerste helft was zelfs voor Telstar: aanvoerder Glynor Plet stuitte in de korte hoek op doelman Hidde Jurjus. Over het geheel was de eerste helft niet onderhoudend en daardoor viel de afwezigheid van publiek des te meer op.

Supporters van De Graafschap protesteerden tegen het kabinetsbesluit om de stadions leeg te houden.

Kort na de pauze heropende De Graafschap de jacht op het openingsdoelpunt. Uit een voorzet van Hicham Acheffay kopte Joey Konings via doelman Trevor Doornbusch tegen de lat. Tien minuten na de rust was het alsnog raak. Julian Lelieveld bediende Giovanni Korte, die op zijn beurt Konings wegstuurde. De spits bleef rustig voor het doel en vond de linkerhoek. In het daaropvolgende halfuur kwam Telstar er nauwelijks aan te pas, waardoor er volgens De Graafschap weinig reden tot zorg leek.

Zes minuten voor tijd ging het echter helemaal mis voor de thuisploeg. Yassine Zakir ontfutselde Jonathan Vergara Berrio de bal op de achterlijn en verstuurde een voorzet richting Plet, die bij de tweede paal wilde afronden. Lelieveld tikte de bal via de arm echter tegen de paal en werd bestraft door arbiter Martijn Vos, die een rode kaart en een penalty uitdeelde. Vanaf elf meter maakte Plet vervolgens geen fout. In de vier minuten durende blessuretijd veranderde niet meers aan de stand.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 14 9 4 1 17 31 2 Excelsior 14 9 1 4 14 28 3 De Graafschap 15 8 3 4 6 27 4 FC Eindhoven 15 8 2 5 9 26 5 FC Emmen 14 8 2 4 9 26 6 Jong Ajax 14 8 1 5 9 25 7 Roda JC Kerkrade 13 6 3 4 7 21 8 ADO Den Haag 14 8 2 4 9 20 9 Jong AZ 14 6 1 7 -2 19 10 FC Den Bosch 14 6 1 7 -5 19 11 NAC Breda 14 5 3 6 2 18 12 Jong PSV 14 5 3 6 0 18 13 Jong FC Utrecht 14 5 3 6 -3 18 14 MVV Maastricht 13 6 0 7 -16 18 15 Telstar 15 4 5 6 -13 17 16 VVV-Venlo 14 5 1 8 -5 16 17 Helmond Sport 15 4 3 8 -8 15 18 Almere City FC 14 3 3 8 -6 12 19 TOP Oss 15 3 3 9 -10 12 20 FC Dordrecht 15 2 4 9 -14 10