‘Feyenoord kan in januari telefoontje voor Marcos Senesi verwachten’

Zondag, 14 november 2021 om 15:23 • Chris Meijer

De naam van Marcos Senesi is op de radar verschenen bij AS Roma, zo weet La Gazzetta dello Sport te melden. Chris Smalling kampt momenteel met een hamstringblessure en doordat het nog niet helemaal duidelijk is wanneer de Engelsman terugkeert, gaan de Romeinen mogelijk in januari de transfermarkt op om een nieuwe centrumverdediger te strikken. Volgens de roze sportkrant geldt Sven Botman als de gedroomde aanwinst voor Roma.

Botman lijkt voorlopig echter onhaalbaar voor Roma. De 21-jarige centrumverdediger heeft bij Lille OSC nog een contract tot medio 2025, waardoor de regerend kampioen van Frankrijk een relatief gunstige onderhandelingspositie heeft. La Gazzetta dello Sport schrijft dat les Dogues minimaal dertig miljoen euro willen ontvangen voor Botman, die ruim een jaar geleden voor acht miljoen euro werd overgenomen van Ajax. Normaal gezien is Botman basisspeler in Lille, al kampt hij momenteel met een liesblessure.

Door de hoge vraagprijs voor Botman en de onwelwillendheid van Lille om hem in januari te verkopen, verkent Roma andere mogelijkheden. Een van de opties om de defensie op korte termijn te versterken, is Senesi. La Gazzetta dello Sport noemt zijn tot medio 2023 lopende contract een reden voor Feyenoord om mee te werken aan een vertrek van de 24-jarige centrumverdediger. Feyenoord Transfermarkt meldde eerder dat Senesi en Feyenoord zijn contract wilden opwaarderen tot medio 2024, al is dit er vooralsnog niet van gekomen.

La Gazzetta dello Sport schat de vraagprijs van Feyenoord voor Senesi op vijftien tot twintig miljoen euro, al wordt er gesteld dat Roma hem zou willen huren met optie tot koop. De naam van Senesi viel eerder in Italië, daar hij eveneens in beeld zou zijn geweest bij Napoli en AC Milan. “Feyenoord is op dit moment de club waar ik wil zijn en ik geniet van mijn leven hier van dag tot dag”, zei Senesi onlangs in een interview met Voetbalzone. “Het is een grote club in Nederland. Alles op zijn tijd en dat houd ik altijd in mijn achterhoofd. Het belangrijkste voor mij was om voor een club te spelen waar ik zeker kon zijn van minuten en waar ik de kans zou krijgen om door te groeien. Mocht er ooit een mogelijkheid komen om de transfer te maken, dan moet dat wel voordelig zijn voor mij én voor de club.”

De zoektocht van Roma naar een nieuwe centrumverdediger heeft te maken met de aanhoudende fysieke problemen van Smalling, die dit seizoen al kampte met twee verschillende hamstringblessures en daardoor pas zes officiële wedstrijden speelde. Bovendien is men in Rome niet tevreden over de prestaties van Marash Kumbulla. Naast Senesi en Botman zou ook Marcão van Galatasaray in beeld zijn bij de Romeinen.