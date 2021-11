Nederlandse clubs willen competitie stilleggen; schrappen winterstop is optie

Zondag, 14 november 2021 om 18:00 • Laatste update: 18:07

Het 'leeuwendeel' van de clubs uit het betaald voetbal wil de competitie drie weken stilleggen, zo meldt het Algemeen Dagblad na een rondgang langs beleidsbepalers van clubs. Ze hopen dat het besluit om publiek te weren uit de stadions wordt teruggedraaid door het debat in de Tweede Kamer van dinsdag, maar als dat niet gebeurt, wachten ze liever tot ze weer supporters kunnen verwelkomen. In dat geval wordt het wel een logistieke puzzel om nieuwe speeldata te vinden.

Feyenoord heeft oren naar voetballen op en rond de feestdagen, maar ook het schrappen van de winterstop en dus ook de buitenlandse trainingskampen is een optie. PSV ziet bijvoorbeeld heil in een speelronde op 7, 8 en 9 januari en direct daarna een midweekse speelronde, voordat de competitie in het daaropvolgende weekeinde als gepland kan doorgaan. Bij de KNVB leeft echter het besef dat de 'gedeeltelijke lockdown' verlengd kan worden, als de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames als gevolg van het coronavirus niet snel genoeg dalen.

"Natuurlijk zijn er flink wat haken en ogen, maar we moeten er alles aan doen om spelen met publiek mogelijk te maken", vindt algemeen directeur Jan Willem van Dop van Go Ahead Eagles. Collega-directeur Martin van Geel van Willem II erkent dat het programma momenteel al overvol is. "Je komt dan uit bij voetballen met Kerstmis, nieuwjaar, of begin januari. Dan loop je weer tegen andere problemen aan. Qua politie-inzet, qua voorbereiding op de tweede seizoenshelft."

De clubs in het betaald voetbal spraken dit weekeinde met elkaar over de huidige situatie. Het werd vrijdag voor de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge al duidelijk dat het stilleggen van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie tot het publiek weer welkom is een optie was. Eerder op de zondag werd al duidelijk dat PSV van mening is dat het ‘voor de Eredivisie als geheel’ het beste is als de komende twee speelrondes verplaatst worden.

De KNVB en de Eredivisie CV onderzoeken de scenario’s om het speelschema op de schop te gooien. De clubs hebben tot en met dit weekeinde om hun voorkeur bij de KNVB aan te geven. De huidige periode waarin niet met publiek gevoetbald mag worden, loopt op zaterdag 4 december om 18.00 uur af. Voor die tijd staan er in speelronde vijftien drie wedstrijden op het programma, die in dit geval dan ook nog verplaatst zouden moeten worden. Bovendien worden in deze periode ook de inhaalwedstrijden Feyenoord - Heracles Almelo (1 december) en AZ - Fortuna Sittard (2 december) afgewerkt. De Europese thuiswedstrijd PSV tegen Sturm Graz zal volgende week hoe dan ook zonder publiek worden afgewerkt.

Erik ten Hag sprak zondag in het programma Goedemorgen Oranje van ESPN nog de wens uit om wél door te spelen zonder publiek. “Natuurlijk wil je altijd met publiek spelen. Maar er komt een cruciale fase aan voor de clubs die Europees spelen. Het is belangrijk dat Nederland daarin goed presteert en dus van belang dat spelers hun ritme behouden. In dat licht bezien is het wellicht beter om door te voetballen. We moeten ook nadenken of uitstel van wedstrijden dan niet leidt tot een te zware belasting van spelers”, aldus Ten Hag. Onder meer Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles en NAC Breda hebben reeds aangegeven dat ze voorstander zijn van het stilleggen van de competities.