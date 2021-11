‘United legt contact met sceptische kandidaat voor opvolging van Solskjaer’

Zondag, 14 november 2021 om 12:55 • Chris Meijer

Manchester United probeert Zinédine Zidane binnen te halen als nieuwe manager, zo schrijft The Times. De positie van Ole Gunnar Solksjaer staat andermaal ter discussie bij de Engelse grootmacht, na de kansloze 0-2 nederlaag in de derby tegen Manchester City. Zidane zou voorlopig echter nog allerminst overtuigd zijn en denkt dat dit niet bepaald het beste moment is om in te stappen bij Manchester United.

De clubleiding van Manchester United hoopt Zidane over de streep te kunnen trekken door de aanwezigheid van Cristiano Ronaldo en Raphaël Varane. Het tweetal werkte eerder met Zidane samen bij Real Madrid en onderhoudt een goede verstandhouding met de Franse oefenmeester. Zidane is op papier relatief eenvoudig binnen te halen voor Manchester United, want hij zit sinds afgelopen zomer na zijn vertrek bij Real Madrid zonder club.

De reputatie van Zidane - die bij Real Madrid grote prijzen won, terwijl hij tegelijkertijd jonge spelers wist te ontwikkelen - zou passen bij de cultural reboot die aan de supporters van Manchester United is beloofd door de clubleiding. Zidane werkte in twee termijnen als trainer bij Real Madrid (tussen 2016 en 2018 en tussen 2019 en 2021) en won daarin onder meer drie keer de Champions League, twee keer het WK voor clubteams, tweemaal de Europese Supercup en twee landstitels.

Langzaam maar zeker groeit ook binnen de clubleiding de onvrede over het functioneren van Solskjaer. Zijn baan stond al nadrukkelijk ter discussie na de beschamende 0-5 thuisnederlaag tegen Liverpool. Toen zong nadrukkelijk de naam van Antonio Conte rond, maar Manchester United besloot Solskjaer nog niet op straat te zetten en de Italiaan is inmiddels aan de slag gegaan bij Tottenham Hotspur. Inmiddels zou er ook binnen de selectie van Manchester United onvrede bestaan over de werkwijze van Solskjaer.

Desondanks werd er afgelopen week in Engeland gemeld dat Solskjaer in ieder geval nog de leiding heeft tijdens de eerstvolgende wedstrijd, als Manchester United na de interlandperiode op bezoek gaat bij Watford. De clubleiding zou het liefst pas in de zomer willen wisselen van manager, maar toch zou er nu dus al gewerkt worden aan de komst van Zidane. De Fransman heeft volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano geen haast om weer aan de slag te gaan en wacht rustig een project met het juiste perspectief af. Romano stelt echter dat er vooralsnog geen contact is geweest tussen Zidane en Manchester United.