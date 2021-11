La Gazzetta dello Sport maakt Italiaanse contractdetails Onana bekend

Zondag, 14 november 2021 om 12:45 • Yanick Vos • Laatste update: 13:02

Erik ten Hag verwacht volgend seizoen niet meer de beschikking te hebben over André Onana. De Ajax-trainer liet zondagochtend bij Goedemorgen Oranje weten dat hij rekening houdt met een zomers vertrek van de doelman, die zijn aflopende contract in Amsterdam niet wil verlengen. Volgens La Gazzetta dello Sport tekent Onana in februari een vierjarig contract bij Internazionale.

Onana keerde na zijn dopingschorsing terug in de wedstrijdselectie. Vorige week zaterdag zat hij in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles voor het eerst weer op de bank. “Uiteindelijk maak je de beslissing: wat is goed voor het team? Op het moment dat Maarten Stekelenburg wegvalt en wij hebben topambities, dan moet je de beste spelers binnen je club gebruiken. Dat was voor mij de reden om André weer bij de selectie te halen”, aldus Ten Hag.

Het terughalen van Onana bij de selectie deed Ten Hag in overleg met directeur voetbalzaken Marc Overmars. “Natuurlijk zijn wij niet blij dat hij niet zijn contract wil verlengen”, aldus Ten Hag. “Maar uiteindelijk is het wel zo dat hij onder contract staat bij Ajax en hij nog steeds de motivatie heeft om honderd procent te leveren. Daar moeten wij ook gebruik van maken. Dan is hij onderdeel van de selectie en stellen wij dat team op, wat op dat moment het beste is.”

Hans Kraay jr. stelde dat Onana gaat spelen als hij beter is dan eerste keeper Remko Pasveer. “Nee, als het op dat moment beter voor het team is. Niet altijd de beste speler hoeft te spelen. Voor het team kan een andere speler beter zijn”, benadrukte Ten Hag, die Onana zaterdag zijn rentree zag maken in de nationale ploeg van Kameroen. Met Onana in de basis won Kameroen met 0-4 van Malawi.

Ten Hag denkt niet dat Ajax nog een poging gaat wagen om Onana langer te binden. “Het is niet aan mij, maar aan Marc. Ik denk van niet, die beslissingen zijn genomen. Ik moet met deze selectie aan de slag en resultaat halen op dit moment. Of hij weggaat? Dat denk ik wel. Niet nu, maar in de zomer”, aldus Ten Hag.

Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano heeft Onana sinds juli een mondelinge overeenkomst met Internazionale over een vierjarig contract. De verbintenis wordt in de komende maanden ondertekend. La Gazzetta dello Sport meldt dat Onana Arsenal en andere Premier League-clubs onlangs nog heeft afgezegd. De doelman gaat in Italië op jaarbasis drie miljoen euro verdienen.