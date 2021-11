Ten Hag hield spiegel voor: ‘Hij is gewoon een stuk fitter dan afgelopen jaren'

Zondag, 14 november 2021 om 12:14

Erik ten Hag stelt dat Noussair Mazraoui zich dit seizoen meer laat gelden in offensief opzicht doordat hij fitter is. De oefenmeester van Ajax vertelt in het programma Goedemorgen Oranje van ESPN dat hij Mazraoui in aanloop naar dit seizoen een spiegel heeft voorgehouden. Mede daardoor zorgt de vleugelverdediger nu volgens Ten Hag voor meer goals, assists en sleutelpasses.

“Mazraoui heeft in 2019 al een schitterend jaar gehad, nadat hij uit Jong Ajax kwam. Wij zochten nog een rechtervleugelverdediger en hebben hem de kans gegeven”, begint Ten Hag. Mazraoui stroomde in het seizoen 2018/19 door naar de hoofdmacht van Ajax, voor wie hij inmiddels 118 officiële wedstrijden speelde. “In het eerste jaar had hij soms best wel moeite met de intensiteit. Niet voetballend of qua handelingssnelheid, maar hij had moeite om in de intensiteit van de wedstrijden mee te gaan en het wedstrijd na wedstrijd te brengen.”

“Dat heeft een beetje doorgedobberd in de afgelopen twee seizoenen, hij is ook veel geblesseerd geweest”, gaat Ten Hag verder. “Die spiegel heb ik hem voorgehouden in het voorjaar. Ik vond dat hij er meer uit kon halen offensief gezien. Dat was voor hem ook de volgende stap. Die uitdaging heeft hij aangenomen, want hij brengt dit seizoen meer in offensieve zin. Hij hield altijd al zijn kant goed dicht, in opbouwende zin heeft hij altijd zijn werk al heel behoorlijk gedaan.”

“Dit seizoen heeft hij veel meer rendement en bijdragen naar voren toe. Dat zie je in de vorm van goals, assists en sleutelpasses. Dat heeft er weer mee te maken dat hij gewoon een stuk fitter is dan afgelopen jaren”, aldus Ten Hag. De 24-jarige Mazraoui was dit seizoen in zestien officiële wedstrijden goed voor vier doelpunten en drie assists. Hij is voorlopig nog altijd in het bezit van een aflopend contract, ondanks dat er al langere tijd gesproken wordt over een nieuwe verbintenis.

“Natuurlijk, we zijn in gesprek”, zegt Ten Hag over de onderhandelingen met Mazraoui. “De deur is zeker nog niet dicht. Ik merk aan hem dat hij goed gefocust is op voetbal. Hij heeft al meerdere keren aangegeven dat hij graag wil blijven, maar het is aan Ajax en Mazraoui of ze daar uit komen. Ik denk dat ze beide moeten opschieten.”