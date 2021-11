Ten Hag reageert op oordeel van Perez over Ajax: ‘Je slaat een beetje door’

Zondag, 14 november 2021 om 11:40

Erik ten Hag vindt dat Kenneth Perez ‘een beetje doorslaat’ met zijn oordeel over het seizoen van Ajax tot nu toe. De analist vindt dat de Amsterdammers internationaal ‘fantastisch’ presteren, maar noemt de prestaties in de Eredivisie voorlopig ‘teleurstellend’ en ‘heel matig’. Ten Hag benadrukt in het programma Goedemorgen Oranje van ESPN dat Ajax in de Eredivisie ook ‘schitterende wedstrijden’ heeft gespeeld.

Perez krijgt de vraag hoe hij naar het Ajax van dit seizoen kijkt. “Nationaal vind ik dat Ajax teleurstelt, door de diepte in de selectie, de middelen en de kwaliteiten”, antwoordt Perez. “Negen verliespunten, dat is matig. Internationaal gaat het fantastisch, dat is ook waar het om gaat. Ook als speler, om je waarde op te krikken. Vooral die wedstrijden tegen Borussia Dortmund. Als je die op deze manier twee keer kunt verslaan, is dat natuurlijk geweldig.”

“Maar nationaal vind ik het heel matig, gezien de mogelijkheden. Ik weet niet of Erik dat ook vindt”, zo richt Perez zich tot Ten Hag. “Zo ken ik je, Kenneth. Kenneth, je slaat een beetje door”, reageert de trainer van Ajax. “Maar ik ben zeker teleurgesteld, want we hebben onnodig puntverlies geleden. Zeker tegen Go Ahead Eagles, zeker tegen FC Utrecht, zeker tegen FC Twente. Helemaal waar.”

“Maar we hebben in de Eredivisie ook schitterende wedstrijden gespeeld, met mooie uitslagen. Tegen Cambuur, PSV. Het is wisselend. Maar ik ben het er mee eens dat een aantal wedstrijden onder de grens waren, dat is niet goed. Daar moeten we mee aan de slag, dat is wel duidelijk”, vervolgt Ten Hag. Hij wordt vervolgens gevraagd naar de verdedigende speelstijl die bijvoorbeeld Go Ahead Eagles in het duel met Ajax (0-0) hanteerde.

“Wat je laat zien in Europa, representeert de Eredivisie. Je ziet dat alle Nederlandse clubs het goed doen in Europa, onder leiding van een nieuwe generatie trainers die het buitengewoon goed doen. Dat zie je ook terug in de Eredivisie, waar realistisch wordt gevoetbald en realistisch tegenstand wordt geboden. Dat kunnen we alleen maar toejuichen, want daardoor krijgen we een sterkere Eredivisie. Laten we hopen dat dit proces zich verder zet”, zegt Ten Hag. “In de wedstrijden tegen Go Ahead Eagles en Heracles hebben we daar geen oplossing op gevonden, dat daagt ons alleen maar uit. Daar moeten wij mee aan de slag.”