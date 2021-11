‘Mourinho koos echt niet voor hem, maar een Nederlandse coach doet dat wel’

Kenneth Perez wil Daley Blind de gelijkmaker van Montenegro tijdens het duel met het Nederlands elftal (2-2) niet te zwaar aanrekenen. De analist zegt in het programma Goedemorgen Oranje van ESPN dat je het ‘op de koop toe moet nemen’ dat Blind weleens een sprint- of kopduel verliest. Het is volgens Perez de reden dat José Mourinho hem niet zo vaak als centrumverdediger opstelde bij Manchester United.

“Het is nooit zijn kracht geweest. Je wist gewoon toen deze voorzet kwam: oei, dit kan gevaarlijk worden”, geeft Perez te kennen. Collega-analist Marciano Vink stelt dat wanneer Blind had gesprongen, Nikola Vujnovic ‘nooit zo had kunnen inkoppen’. “Dat zit niet in zijn systeem”, reageert Perez. “Hij wordt opgesteld omdat hij goed in de passing is en positioneel goed staat. Blind wordt niet opgesteld om de tegenstander in zo’n duel van zich af te houden. Er is een grotere kans dat dit gebeurt, dan dat Daley Blind de bal wegkopt.”

Presentator Milan van Dongen vraagt zich af of je ‘dit moet accepteren’ als je een basisplaats inruimt voor Blind als verdediger. “Dat is waar”, antwoordt Perez. “Waar kies je voor? Nu heeft Oranje centrale verdedigers die goed kunnen verdedigen én goed aan de bal zijn. Maar als je het per se over Daley Blind wil hebben. Bij Manchester United koos Mourinho echt niet voor Blind als centrale verdediger, maar een Nederlandse coach doet dat wel. Want die wil ook iemand die de opbouw kan verzorgen. Dan moet je op de koop toenemen dat hij af en toe een kop- of sprintduel verliest.”

Blind speelde tussen 2014 en 2017 voor Manchester United en kwam in zijn laatste seizoen nadat José Mourinho het stokje had overgenomen van Louis van Gaal relatief weinig aan spelen toe. Mourinho gebruikte Blind afwisselend als linksback en als centrumverdediger. Vink besluit: “Bij Daley is het ook zo dat wanneer het goed is, het een extreem hoog niveau heeft. Maar als hij niet in de wedstrijd zit of het minder is, is het kritiek.”