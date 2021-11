Hoop is terug bij Turkije door ‘Kuntz-effect’: ‘We gaan naar het WK’

Zondag, 14 november 2021 om 10:38

Noorwegen en Turkije zijn na zaterdag plots hoopvol gestemd met oog op WK-kwalificatie. De concurrenten van Oranje maken nog altijd kans op de eerste en tweede plaats, mede door de misstap van het Nederlands elftal in en tegen Montenegro (2-2). Na het gelijkspel van Noorwegen tegen Letland (0-0) is Turkije de nieuwe nummer twee doordat het met 6-0 won van Gibraltar.

De sfeer in Turkije rondom de nationale ploeg is omgeslagen sinds de aanstelling van bondscoach Stefan Kuntz, de opvolger van Senol Günes. Laatstgenoemde kreeg zijn ontslag na de 6-1 nederlaag in de Johan Cruijff ArenA tegen Nederland. Noorwegen werd vervolgens op 1-1 gehouden, terwijl er werd gewonnen van Letland (2-1) en Gibralatar. Turkije staat nu tweede en heeft nu uitstekende papieren om de play-offs te bereiken. Als aanstaande dinsdag wordt gewonnen van Montenegro, is de tweede plaats binnen. Zelfs directe kwalificatie is mogelijk. Dan moet Noorwegen met niet al te grote cijfers winnen van Oranje.

Turks international Merih Demiral heeft na zaterdag veel vertrouwen in WK-deelname. “We geloven erin, we gaan naar het WK”, zei de Atalanta-verdediger in de Turkse media. Halil Dervisoglu: “We staan tweede in de groep, maar dit zal ons niet tegenhouden”, aldus de ex-aanvaller van onder meer Sparta Rotterdam. “De stand motiveert ons en het zal ervoor zorgen dat onze tegenstanders zich zorgen maken.” Bondscoach Kuntz wil komende dinsdag niet naar het wedstrijdverloop van Nederland - Noorwegen kijken. “Het resultaat van de andere wedstrijden maakt geen verschil voor onze wedstrijd tegen Montenegro, want wij moeten winnen”, aldus de Duitse bondscoach.

In de Turkse media wordt geschreven over het ‘Kuntz-effect’. “Stefan Kuntz creëerde een nieuwe sfeer in het team en zorgde ervoor dat de nationale ploeg zijn kansen op verbeterde vervolgde met zeven punten in drie wedstrijden”, aldus Fanatik na de zege op Gibraltar. “In de wedstrijd waarin we een verschil van vijf goals met Noorwegen moesten goedmaken, koos de Duitser voor een aanvallende opstelling en maakte Turkije het verschil goed.”

AFGELOPEN!

Een Haaland-loos Noorwegen weet niet te winnen van een dapper strijdend Letland ??



Dit betekent dat Oranje zich met een overwinning op Montenegro al kan plaatsen voor het WK ??



Gaat dat lukken? ??#ZiggoSport #NORLET #WCQ2022 pic.twitter.com/hJAlXw4ejo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 13, 2021

Noorwegen dacht dood en begraven te zijn na het gelijkspel tegen Letland. Na het gelijkspel van Oranje in Montenegro was de opluchting dan ook groot bij de Noren. “We leven nog", zei bondscoach Stale Solbakken tegenover TV2. "Maar op dit moment is de irritatie over ons gelijkspel nog groter, want we hadden anders een grote kans op de play-offs gehad." Oranje kan dinsdag een getergd Noorwegen verwachten. "We gaan alles doen om daar te winnen", zegt Solbakken in gesprek met VG.

“Nieuwe hoop”, zo kopt de Noorse krant Dagbladet. Noorwegen kan zich direct plaatsen voor het WK bij een overwinning op Oranje. Daarbij kan het de hulp van Montenegro tegen Turkije goed gebruiken met oog op het doelsaldo. “We moeten Montenegro nu extra punten geven op het Eurovisie Songfestival.”