Perez hard na Montenegro - Nederland: ‘Onvoorstelbaar, alles ging fout bij hem’

Zondag, 14 november 2021 om 10:32 • Chris Meijer

Kenneth Perez stelt dat het Nederlands elftal in de uitwedstrijd tegen Montenegro (2-2) in de problemen kwam door het optreden van Teun Koopmeiners. De middenvelder van Atalanta werd na 66 minuten spelen in het veld gebracht als vervanger van Georginio Wijnaldum, op het moment dat Oranje nog op een 0-2 voorsprong stond. Perez zegt dat er problemen ontstonden doordat Koopmeiners grossierde in balverlies.

Perez zag dat er bij het Nederlands elftal na de 0-2 een gevoel ontstond van: ‘hé, we zijn er al’. “Van Gaal noemde het minder gefocust, maar ik noem het nonchalant. Met het idee dat een hakje hier en daar geen kwaad kan. Dat kan ook geen kwaad. Maar wat wél kwaad kan, is wanneer je een speler inbrengt die normaal heel goed in de passing is, maar nu honderd procent van de ballen inleverde”, zo wijst Perez in het programma Goedemorgen Oranje van ESPN op Koopmeiners.

“Normaal gesproken was dat een zeer goede zet, maar nu kwam je in de problemen”, vervolgt Perez. “Als Koopmeiners op zes de bal verliest, is in de counter de afstand naar het goal niet zo groot meer. Het is anders wanneer Depay de bal verliest. Koopmeiners grossierde in balverlies. Het was onvoorstelbaar, alles ging fout bij hem. Op papier is hij een speler die heel goed in de passing is. Maar dat was nu niet het geval en dan is het een probleem, want dan kom je in de omschakeling en kan dit gebeuren. Dan nog is het heel zuur en bijzonder dat je twee goals tegen krijgt tegen Montenegro.”

“Hier gaat best veel fout”, zo haakt Marciano Vink in als hij het eerste tegendoelpunt van Oranje te zien kreeg. Dat kwam mede tot stand doordat Ilija Vukotic wegliep uit de rug van Koopmeiners. “De bal wordt voorin verloren en er wordt gezegd dat dit Koopmeiners zijn man is. Maar als je terugrekent, is dit een middenvelder en die komt bij Gravenberch vandaan. Gravenberch moet tegen Koopmeiners zeggen: ‘Komt-ie!’ Koopmeiners moet in de gaten hebben of er iemand vrijloopt in de buurt. Die miscommunicatie is debet aan deze goal. Want eerder dat Koopmeiners doorheeft dat er iemand in zijn rug zit, is zijn tegenstander al vertrokken. De steekpass was perfect. Die miscommunicatie komt doordat je twee middenvelder wisselt en er geen synergie meer was.”

Perez begrijpt wel dat Van Gaal Koopmeiners in het veld bracht als vervanger van Wijnaldum, die noodgedwongen gewisseld moest worden. “Als je de wedstrijd wil doodmaken qua passing, is het niet zo’n gekke wissel. Maar er gebeurde wel iets. Frenkie de Jong speelde ook geen grootse wedstrijd en kreeg kritiek, maar hij is wel een speler die de bal bij zich kan houden. Daardoor heeft de tegenstander de bal in ieder geval niet”, benadrukt Perez. Frenkie de Jong moest een kwartier voor tijd wegens enkelproblemen vervangen worden door Ryan Gravenberch.

“En Frenkie kan inschatten waar het gevaar kan zijn”, gaat Vink verder. “Het feit dat Frenkie gewisseld moest worden door zijn enkelproblemen, is het grootste manco geweest van de laatste acht minuten. Hij heeft eerder in de smiezen hoe je je moet opstellen en dat miste ik bij Koopmeiners én Gravenberch.”