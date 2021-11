De scenario’s van Oranje: Horrorscenario uit 1983 ligt op de loer

Zondag, 14 november 2021 om 09:42 • Yanick Vos

Het Nederlands elftal had zich zaterdagavond kunnen plaatsen voor het WK, maar door het 2-2 gelijkspel tegen Montenegro komt het aan op de laatste speelronde. Oranje heeft als koploper nog altijd de beste papieren om zich direct te kwalificeren voor de eindronde in Qatar. Toch zijn ook andere scenario’s mogelijk en kan het zelfs zo zijn dat de ploeg van Louis van Gaal op de derde plaats eindigt in Groep G en daardoor voor de tweede keer op rij ontbreekt op het WK.

Vlak voor de aftrap kreeg Oranje uitstekend nieuws te horen. Want door het gelijkspel van concurrent Noorwegen tegen Letland, was het gat met de nummer twee zo erg opgelopen dat een overwinning op het al uitgeschakelde Montenegro volstond voor kwalificatie voor het WK. Memphis Depay zette Nederland met twee doelpunten op een 0-2 voorsprong en kwalificatie leek nabij. Echter, door doelpunten van Ilija Vukotic en Nikola Vujnovic in de slotfase eindigde het duel in een 2-2 gelijkspel.

Nederland gaat ondanks het puntenverlies nog altijd aan kop met een voorsprong van twee punten op Turkije en Noorwegen, met een veel beter doelsaldo. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK in Qatar, de nummer twee strijdt in maart met elf andere landen in de play-offs om de drie laatste Europese tickets. De nummer drie uit de poule grijpt overal naast. In de groep van Oranje maken Nederland, Turkije en Noorwegen nog kans op kwalificatie. Nederland ontvangt dinsdagavond Noorwegen in De Kuip, terwijl Turkije op bezoek gaat bij Montenegro.

Stand Groep G

1. Nederland 9-20 (+23)

2. Turkije 9-18 (+10)

3. Noorwegen 9-18 (+9)

4. Montenegro 9-12 (+0)

5. Letland 9-6 (-5)

6. Gibraltar 9-0 (-37)

Scenario 1: Winst op Noorwegen

Als Nederland dinsdagavond wint van Noorwegen, dan komt het op 23 punten en is kwalificatie voor het WK een feit. Na het misgelopen WK van 2018 in Rusland zal Oranje er eindelijk weer bij zijn op de mondiale eindronde. Noorwegen dreigt in dat geval naast de play-offs te grijpen, want voor Turkije volstaat in dit scenario een gelijkspel tegen Noorwegen om op de tweede plaats te eindigen.

Scenario 2: Gelijkspel Oranje

Wanneer het team van Van Gaal gelijkspeelt tegen Noorwegen, lijkt het ook zeker van directe kwalificatie. Turkije kan bij een overwinning op Montenegro nog wel in punten op gelijke hoogte komen met Oranje, maar omdat het doelsaldo van doorslaggevende factor is, mag Nederland zich rijk rekenen. Oranje heeft namelijk een doelsaldo van plus 23, Turkije staat op plus 10. Een onwaarschijnlijke monsterzege van de Turken in Montenegro van 0-14 zou funest zijn voor Nederland. Waarschijnlijker is dat Turkije op de tweede plaats eindigt en de play-offs ingaat. Alleen als Turkije verliest is de tweede plaats voor Noorwegen.

Hoewel het onwaarschijnlijk lijkt, zou het niet voor het eerst zijn dat Oranje op een dergelijke manier een eindronde misloopt. In 1983 deed namelijk een vergelijkbare situatie voor. Nederland had een veel beter doelsaldo dan Spanje. De Spanjaarden moesten met elf doelpunten verschil winnen van Malta om ten koste van Oranje het EK te bereiken. Spanje won de wedstrijd met 12-1 en plaatste zich voor het EK, terwijl het Nederlands elftal van toenmalig bondscoach Kees Rijvers thuis kon blijven.

Scenario 3: Oranje verliest

Dit is het gitzwarte scenario waar heel Nederland voor vreest. Als Noorwegen dinsdagavond drie punten pakt in Rotterdam, wordt het billenknijpen voor Oranje. De kans dat Nederland opnieuw ontbreekt op het WK is in dit scenario levensgroot.

Bij een nederlaag tegen Noorwegen is Nederland afhankelijk van het resultaat van Turkije tegen Montenegro. Als Turkije wint, dan passeert het Oranje op de ranglijst. Nederland eindigt dan als derde en zal er niet bij zijn op het WK. Een ontsnappingsroute via de Nations League zit er ook niet in, daar Oranje in Groep 1 van Divisie A op de tweede plaats eindigde achter Italië.

Als Oranje verliest en de Turken slagen er niet in om te winnen van Montenegro, dan eindigt de ploeg van Van Gaal op de tweede plaats en is het veroordeeld tot de play-offs in maart. Samen met elf andere landen wordt gestreden om drie toegangsbewijzen. Nederland zal dan twee rondes moeten overleven om het WK te bereiken. De loting voor de play-offs vindt plaats op vrijdag 26 november.