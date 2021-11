Naam Marten de Roon valt opeens in Oranje-analyse van Nederlandse media

De media in Nederland zijn kritisch over de manier waarop het Nederlands elftal zaterdag een prachtige uitgangspositie op deelname aan het WK in Qatar uit handen gaf. Het team van bondscoach Louis van Gaal verspeelde in de slotfase van het uitduel met Montenegro een voorsprong van 0-2: 2-2. Daardoor moet Oranje dinsdag nog vol aan de bak tegen Noorwegen in een lege Kuip. “Vooral de zogeheten vedetten zakten door het ijs”, zo constateert Trouw na de halve misstap in Podgorica.

“Oranje speelde op het stroeve veld slordig en in een veel te laag tempo, toonde een groot gebrek aan creativiteit en liet zich in duels regelmatig aftroeven. Frenkie de Jong liet zien dat hij zijn vormcrisis bij Barcelona mee naar Oranje had genomen en liet defensief steken vallen. Georginio Wijnaldum liep er wat verloren bij en ook Davy Klaassen bleef nagenoeg onzichtbaar”, zo somt journalist John Graat op in zijn verslag. “De Jong en Wijnaldum gingen voortijdig naar de kant en met hun vervangers Teun Koopmeiners en Ryan Gravenberch in het veld liep het volledig mis.”

Ook de Volkskrant staat stil bij de wissels. “Het was een blamage van het zuiverste water, de straf voor gemakzucht, lamentabel verdedigen en totaal verkeerd uitgepakte wissels door de bondscoach”, somt Willem Vissers op. “Als er al ritme in de ploeg zat, en dat was al minimaal, verdween dat door het vertrek van onder anderen De Jong en Wijnaldum, toch bepalende spelers in het elftal, ten faveure van Gravenberch en Koopmeiners.” De journalist omschrijft de 2-2 in Montenegro als ‘een van de grootste afgangen in het Nederlandse voetbal’. “Zaterdag 13 november 2021 is hoe dan ook een gedenkwaardige avond voor het Nederlandse voetbal, want ook afgangen behoren tot de geschiedenis.”

Het Algemeen Dagblad wijst erop dat Van Gaal nu vol in de beugels moet en meer psycholoog moet zijn dan trainer op weg naar het duel met Noorwegen. Maarten Wijffels wijst op een terugkerend probleem bij Oranje. “Tegenstoten die ontstaan na onnodig balverlies of balverlies op gevaarlijke plekken, waarna zelfs modale teams in drie passes het hele veld oversteken tot bij het doel. Geen Oranje-speler die onderweg de poort sluit. (...) Zulke situaties waren er onder Frank de Boer op het EK tegen landen als Noord-Macedonië. En in de EK- en WK-kwalificatie tegen onder meer Turkije (4-2 verlies) en uit in Bosnië (0-0). Maar ook de bondscoach daarvoor, Ronald Koeman, had er al mee te maken.”

Wijffels laat in zijn analyse een opvallende naam de revue passeren: Marten de Roon. De middenvelder was zaterdag de 24e man en bleef op de tribune. “En nee, het zou opportunistisch en onzinnig zijn om te betogen: met hem als invaller was het nu ook 1-2 gebleven. Maar waar Van Gaal wel over na mag denken: houd ik De Roon tegen Noorwegen in gedachten voor een rol in het strijdplan? Misschien als invaller, alleen al omwille van zijn a-typische kwaliteiten. Én omdat de bondscoach naar één ding zeker op zoek moet richting dinsdag: in een lege Kuip heeft Oranje alleen spelers nodig die de ploeg energie geven. Geen internationals die het team energie kosten.”

Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, stelt dat het Nederlands elftal het na rust en zeker na de 0-2 voorsprong veel te veel op zijn beloop liet gaan. Ook is hij kritisch op Virgil van Dijk. “Tijdens EURO 2020 is vaak de afwezigheid van leider en organisator Virgil van Dijk aangehaald als ontbrekende schakel. Maar met de verdediger van Liverpool was de defensie in Podgorica net zo kwetsbaar en het elftal net zo onzorgvuldig als bij de EK-uitschakeling in de achtste finales in Boedapest tegen Tsjechië.”

“Keer op keer valt een gebrek aan persoonlijkheid waar te nemen als het minder draait en de boel rechtgezet moet worden”, benadrukt Driessen in zijn column op de website van de krant. “Dat geeft te denken voor het beslissende treffen met de Noren. Hoewel Noorwegen zonder Erling Braut Haaland zeker geen Brazilië is, moet het kwartje inmiddels zijn gevallen. De herkansing is dinsdag. Dan moet de kater worden weggespoeld want met een tweede cadeautje voor de Noren zet Oranje het WK serieus op het spel.”