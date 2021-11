Buitenlandse media herinneren 2018: ‘Oranje ontbrak op gênante wijze’

Zondag, 14 november 2021 om 08:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:53

Bij winst op Montenegro had Nederland zich zaterdagavond kunnen plaatsen voor het WK in Qatar. Dat gebeurde echter niet: het team van bondscoach Louis van Gaal moest genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel na een 0-2 voorsprong. Met als gevolg dat de geschiedenis zich kan herhalen. “Nederland verspeelde een 0-2 voorsprong in Montenegro en een WK-ticket naar Qatar. Uiteindelijk werd het slechts 2-2”, zo schrijft BILD. “In 2018 miste Oranje op gênante wijze het WK, nu dreigt de volgende knock-out!”

“Oranje siddert plotseling”, zo haakt Kicker in. Het Duitse magazine is benieuwd hoe het dinsdag tegen Noorwegen gaat aflopen. “Aleksandar Vukotic en Nikola Vujnovic sloegen toe met treffers in de 82e en 86e minuut. Nu is het afwachten wat Oranje doet. Het zou zelfs het mondiale voetbalfeest nog helemaal kunnen missen.” Ook de Daily Mail staat stil bij de halve misstap van Oranje. “Nederland was acht minuten verwijderd van deelname aan het WK. Oranje leidde met 0-2 en leek de bittere smaak van het mislopen van het WK in Rusland weg te spoelen. Maar in plaats van met nog een wedstrijd te gaan al geplaatst te zijn voor het WK gooide Montenegro er een prachtige comeback uit.”

Sky Sports wijst eveneens naar de afwezigheid van Nederland op het WK van 2018. “Nederland was acht minuten verwijderd van een onaantastbare voorsprong in de groep. Met een 0-2 voorsprong probeerden ze de bittere herinneringen aan het missen van het laatste WK in Rusland uit te bannen. Tevergeefs.” L’Équipe vat de situatie van het Nederlands elftal en de supporters fijntjes samen: ‘Nederland gefrustreerd’. En verder: “Nu moet Nederland dinsdag een finale spelen om een deceptie te voorkomen.”

Marca zag hoe de doelpunten van Memphis Depay niet genoeg bleken voor het Nederlands elftal. “Depay scoorde twee keer voor Nederland, dat instortte en kwalificatie voor het WK op de tocht zette. Het elftal van Van Gaal slaagde er duidelijk niet in om koel te blijven. Nu moet Oranje dinsdag winnen van Noorwegen. Na de afwezigheid op het afgelopen WK kan het ongeluk zich herhalen.”

Oranje werd tijdens de kwalificatie voor het WK in 2018 op doelsaldo uitgeschakeld door Zweden, dat in de voorlaatste speelronde met 8-0 won van Luxemburg. Het team van Van Gaal heeft het doelsaldo (plus 23) in ieder geval mee ten opzichte van de concurrenten (Turkije plus 10 en Noorwegen plus 9). Een gelijkspel volstaat tegen Noorwegen. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK. De nummer twee gaat in maart met elf andere landen play-offs, die bestaan uit twee ronden, spelen en daarin worden de laatste drie Europese WK-tickets verdeeld.