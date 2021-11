Valentijn Driessen: ‘Met hem was Oranje net zo kwetsbaar als tegen Tsjechië’

Zondag, 14 november 2021 om 07:42 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:47

Het Nederlands elftal slaagde er zaterdag nog niet in zich te plaatsen voor het WK van volgend jaar in Qatar. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal gaf in de slotfase tegen Montenegro een 0-2 voorsprong weg door tegendoelpunten van Ilija Vukotic en Nikola Vujinovic (2-2), waardoor dinsdag een cruciale wedstrijd wacht tegen Noorwegen. “In die slotfase was Nederland het spoor volledig bijster”, concludeert Valentijn Driessen.

De chef voetbal van De Telegraaf stelt dat het Nederlands elftal het na rust en zeker na de 0-2 voorsprong veel te veel op zijn beloop liet gaan. Ook is hij kritisch op Virgil van Dijk. “Tijdens EURO 2020 is vaak de afwezigheid van leider en organisator Virgil van Dijk aangehaald als ontbrekende schakel. Maar met de verdediger van Liverpool was de defensie in Podgorica net zo kwetsbaar en het elftal net zo onzorgvuldig als bij de EK-uitschakeling in de achtste finales in Boedapest tegen Tsjechië.”

“Keer op keer valt een gebrek aan persoonlijkheid waar te nemen als het minder draait en de boel rechtgezet moet worden”, benadrukt Driessen in zijn column op de website van de krant. “Dat geeft te denken voor het beslissende treffen met de Noren. Hoewel Noorwegen zonder Erling Braut Haaland zeker geen Brazilië is, moet het kwartje inmiddels zijn gevallen. De herkansing is dinsdag. Dan moet de kater worden weggespoeld want met een tweede cadeautje voor de Noren zet Oranje het WK 2022 serieus op het spel.”

Een punt voor Nederland tegen Noorwegen is genoeg voor een toegangsbewijs voor het WK, maar bij verlies kan Oranje alles ook kwijtraken. Als Turkije dan namelijk wint bij Montenegro eindigt Oranje als derde en wordt het eindtoernooi in Qatar gemist. De nummer twee van de groep kan zich nog via play-offs plaatsen voor het WK.

“Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is ongelooflijk. Ik ben sprakeloos”, zei Van Dijk zelf na afloop tegen de NOS. “Het is gewoon schandalig hoe we in de tweede helft gespeeld hebben. We wilden allemaal de bal hebben, aanvallen en scoren. Maar je moet zorgen dat je ook verdedigend werkt. Op de counter ontstond er ruimte omdat onze organisatie niet goed was. Dit is gewoon verschrikkelijk.”