Kraay jr. ziet sleutelrol weggelegd voor ‘een van de betere’ Oranje-spelers

Zondag, 14 november 2021 om 07:22 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:48

Hans Kraay jr. ziet ondanks de pijnlijke blamage in de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Montenegro (2-2) van zaterdagavond perspectief. Hoewel de analist zich stoorde aan het gros van de Oranje-spelers, zag hij in Frenkie de Jong een speler die het verschil kan maken in het allesbeslissende duel met Noorwegen van komende dinsdag. De Jong zelf ziet het ook wel goed komen, mits ‘de angst niet in het team sluipt’.

“Frenkie de Jong was een van de beteren vandaag, maar wel op de plekken waar het niet toe deed”, concludeerde Kraay jr. op ESPN na afloop van het dramatisch afgelopen duel. Eerder viel de analist vrijwel iedere ploeggenoot van de middenvelder al af vanwege hun zwakke spel. Toch ziet Kraay jr. mogelijkheden voor het aankomende duel in De Kuip: “Als hij dan een dribbel maakt, stappen ze (de Noren, red.) uit en gaan we ruimte krijgen.”

De Jong zag Oranje zaterdagavond ‘angstig’ worden na de 1-2 van de Montenegrijnen, zo vertelde hij na afloop. “We spelen veel ballen terug, waardoor we eindigen bij Justin Bijlow. Die kan er natuurlijk niks mee dan, dus die moet hem wegschieten. Ik vind dat we dat over onszelf afroepen en dat we wat meer persoonlijkheid moeten tonen na de eerste tegentreffer.” Dat het Nederlands elftal ook nog de 2-2 om de oren kreeg, noemt de creatieveling ‘kinderachtig’. “Je staat met nog tien minuten te gaan met 0-2 voor tegen Montenegro, met alle respect. Het zo weggeven is gewoon dramatisch.”

Ondanks het resultaat heeft De Jong nog wel vertrouwen in een goede afloop van het laatste duel in Groep G. “Ik heb geen angst”, stelt de middenvelder. “We hebben een goed team, maar de angst moet niet in het team sluipen. We moeten het gewoon afmaken.” Twijfels over een blessure nam De Jong weg, daar hij tegen de Montenegrijnen vroegtijdig gewisseld werd door Louis van Gaal. “Ik kan gewoon spelen.”