Hans jr. laat niks heel van Oranje: ‘Zal ik eerst de slechtste spelers opnoemen?

Zaterdag, 13 november 2021 om 23:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:29

Hans Kraay jr. heeft zich zaterdagavond gestoord aan het optreden van een groot aantal Oranje-spelers in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro (2-2). Nederland had door het 0-0 gelijkspel van Noorwegen tegen Letland aan een zege genoeg voor een WK-ticket, maar gaf in de slotfase een 0-2 voorsprong uit handen. Kraay jr. somt na afloop van het duel bij ESPN de dissonanten op bij Oranje en benadrukt dat er maar weinig lichtpunten waren.

"Zal ik eerst de slechtste spelers opnoemen? Dat zijn er meer", stak Kraay jr. van wal na de blamerende puntendeling van het Nederlands elftal. "Wijnaldum was heel erg slecht, Klaassen was heel erg slecht, Malen was slecht, Danjuma was slecht. Ook Blind was heel erg slecht, zowel aan de bal als zonder bal, net als invallers Teun Koopmeiners en Ryan Gravenberch. Wij begonnen ons op een gegeven moment te storen aan de ballen breed tussen De Vrij en Van Dijk, maar dat kan te maken hebben met het feit dat er aan de voorkant niet bewogen werd.

Nederland werd in de eerste helft al serieus gewaarschuwd, toen Vladimir Jovovic opdook achter de verdediging en de bal in het zijnet schoot nadat hij Justin Bijlow had omspeeld. "Ik denk dat Blind daar meer moet knijpen", oordeelt Kraay jr. over de verdediger van Ajax. "Volgens mij wil hij eerst zijn hand opsteken voor buitenspel, maar je moet je hand daar niet opsteken. Hij moet eerst zorgen dat hij de situatie oplost. Maar ik vind ook dat Bijlow daar niet moet komen. Hij moet dat laten oplossen door Blind en Van Dijk. Bijlow, die het fantastisch doet bij Feyenoord, is scherp en gretig, maar in dit geval was hij té gretig."

"Het zat totaal niet tegen", doelde Kraay jr. op de twee strafschopmomenten. Na een klein half uur spelen kreeg Oranje een penalty na een overtreding op Davy Klaassen, terwijl Denzel Dumfries in de tweede helft vrijuit ging toen hij een bal van dichtbij op de hand gekopt kreeg. "Je mag absoluut niet klagen als hij de bal buiten de zestien legt of door laat spelen. Dan zullen er echt geen vijf spelers van Nederland in zijn nek hijgen. Ik pleit niet voor een ontslag van Louis van Gaal, maar als Frank de Boer dit was overkomen, waren de voorpagina's te klein geweest."

Kraay jr. denkt dat Oranje het WK alsnog gaat halen. "Maar ze gaan wel met angst naar De Kuip", blikt de analist alvast vooruit naar het duel van dinsdag met Noorwegen. "Je moet er niet gek van opkijken als Van Gaal met de punt naar voren gaat spelen tegen Noorwegen. Met De Roon en Frenkie als controleurs, hij zal voor zekerheid gaan. Voorin zou ik gewoon Danjuma weer opstellen, want die gaat ongetwijfeld weer de pannen van het dak spelen. We zijn allemaal enthousiast geraakt, dan moet je niet ineens zeggen dat hij er niks van kan. Danjuma is geweldig."