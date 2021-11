Virgil van Dijk wijst ‘schuldige’ linie aan na ‘schandalig’ gelijkspel

Zaterdag, 13 november 2021 om 23:31 • Laatste update: 23:38

Virgil van Dijk heeft geen woorden voor het puntenverlies van het Nederlands elftal tegen Montenegro van zaterdagavond. Na een 0-2 voorsprong door twee doelpunten van Memphis Depay leek de buit binnen voor de ploeg van Louis van Gaal, maar in de slotfase liet Oranje de Montenegrijnen alsnog terugkomen tot 2-2. Daardoor is het laatste WK-kwalificatieduel met Noorwegen komende dinsdag in De Kuip allesbeslissend. Van Dijk spreekt van een ‘schandalig’ Oranje. Met name het middenveld haalde niet het gewenste niveau, vindt de centrumverdediger.

Depay leek het Nederlands elftal met een dubbelslag op rozen te brengen, maar late doelpunten van Ilija Vukotic en Nikola Vujnovic brachten daar verandering in. “Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ongelooflijk. Sprakeloos”, stamelt Van Dijk tegenover de NOS. “Het is schandalig hoe we de tweede helft hebben gespeeld. We willen aanvallen, we willen scoren, maar je moet ook zorgen dat je verdedigend denkt. Op de counter ontstaat er ruimte wanneer we de organisatie niet goed hebben. Dit is gewoon verschrikkelijk.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Twee zwakke schakels met rapportcijfer 4 debet aan debacle in Montenegro

De twee dissonanten van Oranje scoren een diepe onvoldoende. Lees artikel

De aanvoerder zag vooral een hoop misgaan in de as van het veld. “Als we in balbezit zijn vind ik dat we de verdedigende middenvelderpositie altijd bezet moeten houden. Daar ontstonden de ruimtes vandaag. Soms moet je het gewoon zakelijk oplossen.” Op de vraag of dat in het specifiek kritiek op Frenkie de Jong inhield, antwoordde de stopper ontkennend. “Nee, iedereen kan die positie tijdens een wedstrijd invullen.”

Directe concurrent Noorwegen verspeelde eerder die avond punten tegen Letland (0-0), waardoor Oranje zich kon kwalificeren met een overwinning op de Montenegrijnen. Van Dijk vindt dat het resultaat van de Noren ‘een extra boost had moeten geven’ en verwijt de ploeg gemakzucht. “Als het lelijk moet, moet het lelijk. Dat hadden we zeker moeten doen. Met alle respect, je mag nooit een 2-0 voorsprong weggeven. Dan moet je het zakelijk spelen, de controle houden. Je moet hier vandaag gewoon kwalificatie veiligstellen. Nu moeten we het dinsdag doen in een leeg stadion.”

Ondanks het gelijkspel gaat het Nederlands elftal nog steeds aan kop in Groep G met twintig punten uit negen duels. Het gat met Noorwegen, dat op achttien punten staat, blijft onveranderd. Turkije meldde zich zelfs op de tweede plek door eerder op de avond met 6-0 te winnen van Gibraltar, waardoor het in punten gelijk komt met Noorwegen maar een doelsaldo van plus tien tegenover plus negen heeft.